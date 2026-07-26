堺雅人「身の回りのものを全部そろえてから見始めたほうがいい」 いよいよ今夜スタート『VIVANT』続編に自信！
「日曜劇場『VIVANT』第1シーズンスペシャルエディション上映会」が、25日に都内にて開催され、第1部では主演を務める堺雅人のほか、飯田和孝プロデューサー、宮崎陽平監督が登壇し、いよいよ26日より放送がスタートする第2シーズンの見どころを解説した。
【写真】ファンからの熱い声援に笑顔を見せる堺雅人
◆「気が抜けないんです」ファンからの熱い考察に堺雅人もタジタジ!?
いよいよ7月26日21時からTBSにて、『VIVANT』第2シーズンがスタート（初回は第11話として放送）。前作のラストシーン直後から幕を開ける第2シーズン。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、主人公・乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった…。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、柚木薫（二階堂ふみ）、ジャミーン（本間さえ）と再会し、2人を力強く抱きしめた“あのとき”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…。
第1シーズンの興奮をダイジェスト版で振り返った本イベント。堺のサプライズ登場に会場は大きな拍手に包まれ、撮影秘話や制作の裏側、第2シーズンの見どころなど、ここでしか聞けない貴重なトークが繰り広げられた。
『VIVANT』第1シーズンを初めて見る人から、10回以上見返したという熱心なファンまで、多くの観客が集まった本イベント。堺が「皆さんのほうがよく知っていたりするんですよね。第1シーズンで、皆さんにしっかりと考察をしていただいているので、気が抜けないんです」と明かすと、宮崎監督も「第1話放送直後に、乃木が2回撃っていると気付いた方がいて…」とその観察眼に驚いたそう。
今回、視聴者の期待に応えられるよう、第11話は放送前日まで編集作業が続いているという。飯田プロデューサーが「監督や助監督がくまなくチェックしていて、まだ作業しているんです」と制作の舞台裏を明かすと、会場からは驚きの声も上がった。
第11話のほぼ完成版を一足先に見たという堺は、「面白かったよ！」と満面の笑み。客席から大きな拍手が起こる中、「引き込まれてしまって止まらないです。身の回りのものを全部そろえてから見始めたほうがいい」と太鼓判を押した。
◆「ずっとシュッとしています！」堺が役作りで取り組んだダイエットの裏話も
「別班は、あなたのすぐそばにいるかもしれない」というキャッチコピーがつけられた第2シーズンの発表記念ムービー。このムービーにも多くのエキストラが参加していたことから、堺が思い出したかのように「エキストラの皆さん、なんであんなに演技が上手なんですか」と感心。会場内には実際に『VIVANT』のエキストラに参加した方もいて、堺らが感謝を伝える場面も。
第2シーズンでは、海外で大勢のエキストラを交えた大規模なシーンの撮影も行われた。宮崎監督が「エスカレーターにキレイに並んでほしいのに後ろが詰まってしまったり、全員カメラ目線だったり…」と撮影の苦労話を明かした。
堺は最初に『VIVANT』のオファーを受けた時のことを振り返り、「僕は福澤克雄監督とは日曜劇場『南極大陸』や『半沢直樹』を一緒にやっていたこともあって、高速列車に乗っているようなものすごいスピードと全員の情熱は知っていたので、振り落とされないで頑張ろうと思いました」と語った。
◆もう一つの人格「F」の秘密が明らかに！世界観もぐっと広がる第2シーズン
いよいよ第2シーズンが7月26日よりスタート。堺は「時間軸としては、（第1シーズン最後から）ちょっと戻って、なぜお饅頭が置かれていたのかというところから始まります。なので、全く（第1シーズンを）見ていない人でも楽しめる。第2シーズンから入っても大丈夫なように、復習から入って、新たなミッションに向かいます」と、第2シーズンからでも存分に楽しめることをアピールした。
注目のポイントについては「これまでは日本とバルカ共和国だけの世界だったのですが、ここから世界地図でいうとぐっと広がります。それぞれの場所で、それぞれの出会いがありますので、そういったところも見ていただきたいです」と伝えた。
第2シーズンでは、乃木のもう一つの人格・F（堺／二役）がより深く描かれることも明かされた。宮崎監督がスマートフォンで撮影した、堺が乃木からFへと切り替わる瞬間の映像が上映されると、客席はスクリーンに見入った。
堺は「第2シーズンを通して、初めてFが立ち上がってきた感じがします。第1シーズンでは、まだ設定的にもあやふやだったところがあったのですが、第2シーズンではFがなんでFなのか、どういう人物なのかがよりくっきり描かれていきます。考察だけではなく、心に届く部分も丁寧に描かれているので、そこも楽しんでいただきたいです」と伝えた。
◆スタッフ・キャストが込めた熱い想い「全身で楽しんでいただければ」
第11話の放送を直前に控え、飯田プロデューサーは「今回、第2シーズンを制作できたのは視聴者の皆さんがいるからこそだと思っています。ドラマはもちろん、このようなイベントやグッズ、プロモーション活動も含めて、皆さんに“手で触れられる『VIVANT』”を目指しています。ぜひ体感する気持ちで『VIVANT』に触れていただければと思います。まずは第11話の放送をよろしくお願いします」とアピール。
宮崎監督は、前作から3年が経った今も上映会やSNSを通じて寄せられる応援の声に感謝を伝えつつ、「皆さんの期待に応えられるように仕上げていきたい」とコメント。さらに「堺さんならではのお芝居をいかに皆さんにお届けするかを考えながら過ごしていきたい」と制作への思いを語り、「ぜひ『VIVANT』第2シーズンも楽しみながら、一緒に歩んでいただけたらうれしいです」と呼びかけた。
最後に堺は、「『VIVANT』にはいろいろな意味があるんですけど、フランス語では“生き生きと”という意味で、常に撮影しながら、生き生きとしたお芝居って何なのか、ドラマが生き生きとしたものにするためにはどうすればいいのかをみんなで考え、知恵を出し、汗を流しながら作った作品だと思います。（『VIVANT』は）本当に生きている感じがするんですね。その鼓動、息吹を皆さんも一緒に感じていただければと思います。今年いっぱいという長い付き合いになりますが、全身で楽しんでいただければうれしいです」と力強く呼びかけた。
堺が語った撮影秘話や第2シーズンへの思いに、会場の期待は最高潮に。放送直前だからこそ語られた貴重な裏話の数々に、観客は最後まで聞き入っていた。
『VIVANT』の特別イベントは、今後も実施予定。8月に第二弾として豪華出演者が集う、一夜限りのファンミーティング「日曜劇場『VIVANT』PREMIUM SUMMER PARTY」、9月には第三弾として実際にドラマで使用されたセットの中で、別班・公安・テントそれぞれの立場でミッションを行う『TBSドラマ体験型イベント VIVANT IMMERSIVE MISSION』が控えている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、7月26日より毎週日曜21時放送。
【写真】ファンからの熱い声援に笑顔を見せる堺雅人
◆「気が抜けないんです」ファンからの熱い考察に堺雅人もタジタジ!?
いよいよ7月26日21時からTBSにて、『VIVANT』第2シーズンがスタート（初回は第11話として放送）。前作のラストシーン直後から幕を開ける第2シーズン。国際テロ組織・テントをめぐる一連の任務から帰還した矢先、主人公・乃木憂助（堺）の目に飛び込んできたのは、祠に置かれた赤い饅頭。それは、別班の緊急招集を告げるサインだった…。憂助が父でありテントの指導者でもあったノゴーン・ベキ（役所広司）に銃弾を放った“あの日”、また、柚木薫（二階堂ふみ）、ジャミーン（本間さえ）と再会し、2人を力強く抱きしめた“あのとき”、その裏で一体何が巻き起こっていたのか…。
『VIVANT』第1シーズンを初めて見る人から、10回以上見返したという熱心なファンまで、多くの観客が集まった本イベント。堺が「皆さんのほうがよく知っていたりするんですよね。第1シーズンで、皆さんにしっかりと考察をしていただいているので、気が抜けないんです」と明かすと、宮崎監督も「第1話放送直後に、乃木が2回撃っていると気付いた方がいて…」とその観察眼に驚いたそう。
今回、視聴者の期待に応えられるよう、第11話は放送前日まで編集作業が続いているという。飯田プロデューサーが「監督や助監督がくまなくチェックしていて、まだ作業しているんです」と制作の舞台裏を明かすと、会場からは驚きの声も上がった。
第11話のほぼ完成版を一足先に見たという堺は、「面白かったよ！」と満面の笑み。客席から大きな拍手が起こる中、「引き込まれてしまって止まらないです。身の回りのものを全部そろえてから見始めたほうがいい」と太鼓判を押した。
◆「ずっとシュッとしています！」堺が役作りで取り組んだダイエットの裏話も
「別班は、あなたのすぐそばにいるかもしれない」というキャッチコピーがつけられた第2シーズンの発表記念ムービー。このムービーにも多くのエキストラが参加していたことから、堺が思い出したかのように「エキストラの皆さん、なんであんなに演技が上手なんですか」と感心。会場内には実際に『VIVANT』のエキストラに参加した方もいて、堺らが感謝を伝える場面も。
第2シーズンでは、海外で大勢のエキストラを交えた大規模なシーンの撮影も行われた。宮崎監督が「エスカレーターにキレイに並んでほしいのに後ろが詰まってしまったり、全員カメラ目線だったり…」と撮影の苦労話を明かした。
堺は最初に『VIVANT』のオファーを受けた時のことを振り返り、「僕は福澤克雄監督とは日曜劇場『南極大陸』や『半沢直樹』を一緒にやっていたこともあって、高速列車に乗っているようなものすごいスピードと全員の情熱は知っていたので、振り落とされないで頑張ろうと思いました」と語った。
◆もう一つの人格「F」の秘密が明らかに！世界観もぐっと広がる第2シーズン
いよいよ第2シーズンが7月26日よりスタート。堺は「時間軸としては、（第1シーズン最後から）ちょっと戻って、なぜお饅頭が置かれていたのかというところから始まります。なので、全く（第1シーズンを）見ていない人でも楽しめる。第2シーズンから入っても大丈夫なように、復習から入って、新たなミッションに向かいます」と、第2シーズンからでも存分に楽しめることをアピールした。
注目のポイントについては「これまでは日本とバルカ共和国だけの世界だったのですが、ここから世界地図でいうとぐっと広がります。それぞれの場所で、それぞれの出会いがありますので、そういったところも見ていただきたいです」と伝えた。
第2シーズンでは、乃木のもう一つの人格・F（堺／二役）がより深く描かれることも明かされた。宮崎監督がスマートフォンで撮影した、堺が乃木からFへと切り替わる瞬間の映像が上映されると、客席はスクリーンに見入った。
堺は「第2シーズンを通して、初めてFが立ち上がってきた感じがします。第1シーズンでは、まだ設定的にもあやふやだったところがあったのですが、第2シーズンではFがなんでFなのか、どういう人物なのかがよりくっきり描かれていきます。考察だけではなく、心に届く部分も丁寧に描かれているので、そこも楽しんでいただきたいです」と伝えた。
◆スタッフ・キャストが込めた熱い想い「全身で楽しんでいただければ」
第11話の放送を直前に控え、飯田プロデューサーは「今回、第2シーズンを制作できたのは視聴者の皆さんがいるからこそだと思っています。ドラマはもちろん、このようなイベントやグッズ、プロモーション活動も含めて、皆さんに“手で触れられる『VIVANT』”を目指しています。ぜひ体感する気持ちで『VIVANT』に触れていただければと思います。まずは第11話の放送をよろしくお願いします」とアピール。
宮崎監督は、前作から3年が経った今も上映会やSNSを通じて寄せられる応援の声に感謝を伝えつつ、「皆さんの期待に応えられるように仕上げていきたい」とコメント。さらに「堺さんならではのお芝居をいかに皆さんにお届けするかを考えながら過ごしていきたい」と制作への思いを語り、「ぜひ『VIVANT』第2シーズンも楽しみながら、一緒に歩んでいただけたらうれしいです」と呼びかけた。
最後に堺は、「『VIVANT』にはいろいろな意味があるんですけど、フランス語では“生き生きと”という意味で、常に撮影しながら、生き生きとしたお芝居って何なのか、ドラマが生き生きとしたものにするためにはどうすればいいのかをみんなで考え、知恵を出し、汗を流しながら作った作品だと思います。（『VIVANT』は）本当に生きている感じがするんですね。その鼓動、息吹を皆さんも一緒に感じていただければと思います。今年いっぱいという長い付き合いになりますが、全身で楽しんでいただければうれしいです」と力強く呼びかけた。
堺が語った撮影秘話や第2シーズンへの思いに、会場の期待は最高潮に。放送直前だからこそ語られた貴重な裏話の数々に、観客は最後まで聞き入っていた。
『VIVANT』の特別イベントは、今後も実施予定。8月に第二弾として豪華出演者が集う、一夜限りのファンミーティング「日曜劇場『VIVANT』PREMIUM SUMMER PARTY」、9月には第三弾として実際にドラマで使用されたセットの中で、別班・公安・テントそれぞれの立場でミッションを行う『TBSドラマ体験型イベント VIVANT IMMERSIVE MISSION』が控えている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、7月26日より毎週日曜21時放送。