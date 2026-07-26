工藤静香、涼しげな“アミブーツ”コーデに絶賛の声「カッコ良過ぎて、惚れ惚れしちゃう」
歌手の工藤静香が25日までにInstagramを更新。涼しげな“アミブーツ”コーデを公開すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】工藤静香、スタイリッシュなアミブーツを披露
工藤が「旅に靴を持ち歩くのは嫌だった日。笑」と投稿したのは私服姿を撮影したソロショット。複数公開されている写真の中で工藤はアミブーツを着用していて、ボトムスをブーツインしている姿やハーフパンツ、ノースリーブ、シースルーのトップスとのコーディネートが収められている。
涼しげな足元を演出した彼女のコーディネートにファンからは「カッコ良過ぎて、惚れ惚れしちゃう」「いつも素敵でかっこいい」「最高じゃん」などの声が相次いでいる。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【別カット】工藤静香、スタイリッシュなアミブーツを披露
工藤が「旅に靴を持ち歩くのは嫌だった日。笑」と投稿したのは私服姿を撮影したソロショット。複数公開されている写真の中で工藤はアミブーツを着用していて、ボトムスをブーツインしている姿やハーフパンツ、ノースリーブ、シースルーのトップスとのコーディネートが収められている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると87年にシングル『禁断のテレパシー』でソロデビュー。以降『MUGO・ん…色っぽい』『嵐の素顔』『くちびるから媚薬』など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）