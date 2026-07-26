トム・クルーズ＆ケイティ・ホームズの娘スリが演技の道へ？ 大学のシェイクスピア劇に出演
トム・クルーズとケイティ・ホームズの間に生まれた一人娘、スリ・クルーズが、この夏イギリスの芸術祭で上演される大学のシェイクスピア劇に出演することが分かった。両親と同じく、演技の道へ進む可能性にも注目が集まりそうだ。
【写真】珍しく母ケイティ・ホームズの撮影現場で目撃されたスリ
2024年に、アル・パチーノやエイドリアン・ブロディ、ティモシー・シャラメらを輩出したことで知られるニューヨークの名門芸術高校ラガーディア高校を卒業し、米ペンシルバニア州ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学に進学したスリ。Page Sixによると、ウィリアム・シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を現代風にアレンジした舞台『Midsummer！』に出演する予定だという。
同舞台は、ピッツバーグのトラスト・アーツ・エデュケーション・センターにあるピアース・スタジオにて、7月31日と8月1日に上演される予定。さらに、スコットランドで8月7日から31日まで開催される世界最大の芸術祭「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」でもお披露目されるという。
これまで、大学ではファッションを専攻していると報じられていたスリだが、同大学の演劇学部でミュージカルを専攻していることも明らかになった。
スリは高校3年生の時にも、ミュージカル『ヘッド・オーバー・ヒールズ』でフィロクレア役を演じたほか、『The Addams Family： A New Musical』では主人公のモーティシア・アダムス役を務めた。また今年3月にも、ピッツバーグのニュー・ハズレット劇場で行われた一夜限りの朗読劇『Cosmic Microwave Background』で、エンジェル役を演じていたという。
現在20歳のスリは、この秋から大学3年生となる予定。大学の学費を気前よく支払ったとされる父トムとは疎遠が伝えられる一方、母ケイティとは帰省の度に2ショットをキャッチされ、昨年夏にはニューヨークでケイティの監督作『Happy Hour（原題）』の撮影現場を訪れる姿も目撃されていた。将来の進路を具体的に考え始める時期でもあり、卒業後のキャリアにも注目が集まりそうだ。
【写真】珍しく母ケイティ・ホームズの撮影現場で目撃されたスリ
2024年に、アル・パチーノやエイドリアン・ブロディ、ティモシー・シャラメらを輩出したことで知られるニューヨークの名門芸術高校ラガーディア高校を卒業し、米ペンシルバニア州ピッツバーグにあるカーネギーメロン大学に進学したスリ。Page Sixによると、ウィリアム・シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を現代風にアレンジした舞台『Midsummer！』に出演する予定だという。
これまで、大学ではファッションを専攻していると報じられていたスリだが、同大学の演劇学部でミュージカルを専攻していることも明らかになった。
スリは高校3年生の時にも、ミュージカル『ヘッド・オーバー・ヒールズ』でフィロクレア役を演じたほか、『The Addams Family： A New Musical』では主人公のモーティシア・アダムス役を務めた。また今年3月にも、ピッツバーグのニュー・ハズレット劇場で行われた一夜限りの朗読劇『Cosmic Microwave Background』で、エンジェル役を演じていたという。
現在20歳のスリは、この秋から大学3年生となる予定。大学の学費を気前よく支払ったとされる父トムとは疎遠が伝えられる一方、母ケイティとは帰省の度に2ショットをキャッチされ、昨年夏にはニューヨークでケイティの監督作『Happy Hour（原題）』の撮影現場を訪れる姿も目撃されていた。将来の進路を具体的に考え始める時期でもあり、卒業後のキャリアにも注目が集まりそうだ。