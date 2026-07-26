弥生りなさんの漫画「お願いだから寝て！！〜つらいよ！睡眠退行〜」（全9話）が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ようやくまとまって寝るようになった生後6カ月の息子。しかしあるときから、1時間おきに目を覚まして泣くようになりました。母の頭の中に、ネット記事で見かけた「睡眠退行」という言葉がよぎり…。という内容で、読者からは「睡眠退行という言葉を初めて知りました」「わが家も大変でした」「本人もつらいだろうけど、親もつらい！」などの声が上がっています。

親も子もつらい睡眠退行

弥生りなさんは、インスタグラムとブログ「弥生りな│育児日記」で育児漫画などを発表しています。弥生りなさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

弥生さん「2025年3月からです。妊娠を機に退職し、『せっかく時間に余裕ができたから何かしたい！』と思い、以前から好きで読んでいた絵日記やエッセー漫画を自分もやってみよう、と思ったことがきっかけです。

インスタグラムを通じて、先輩ママさんからはいろいろ教えていただいたり、新米ママさんとは共感しあえたり、心強い仲間がたくさんできてうれしいです」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

弥生さん「睡眠退行に悩んでいる間、同じように眠れなくてつらい気持ちを吐露しているママさんたちをSNSで見て、『自分だけじゃない』と思うと少し安心しました。私も漫画を通して発信することで、同じような方に寄り添うことができたらいいなと思い、描きました」

Q.新生児期と比べて、当時の「寝ないつらさ」は違いましたか。

弥生さん「新生児期は、特に『魔の3週目』などはつらかったのですが、『初めての育児頑張るぞ〜！』とハイになっていたことと、まだ『寝られなくて当たり前！』の気持ちが強かったので、乗り切れたような気がします。

そんな風に新生児期を乗り越え、徐々に息子が長く寝られるようになったところでの睡眠退行だったことから、『何でまた眠れなくなっちゃったの？』と、よりつらく感じてしまっていました」

Q.対策として、どのような情報を参考にしていましたか。

弥生さん「ウェブサイトやインスタグラム、Xで同じような方がどうしているのか調べたり、スレッズで相談したり、ネントレの本やYouTubeを見たり、目についたものは何でもやっていました」

Q.寝ない子を持つ親御さんに、アドバイスやメッセージはありますか。

弥生さん「これは他のママさんにいただいたアドバイスなのですが、『家事なんてできなくてもいい、まず休んで』という言葉に、私は背中を押してもらいました。自分が消耗しすぎると余裕がなくなり、悲観的になったりイライラしたり、どんどん悪い方に変わっていくなと感じました。少しでも休めそうなタイミングがあれば休むのが大事だな、と。元気な自分の体あってこその育児だと思うので…」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

弥生さん「『今まさに睡眠退行で、なかなか眠れない状況だけど、自分だけじゃないと思えた』というお声をいただくことが多かったです。また、過去に同じ経験をされた方からの共感のお声も多くいただきました」