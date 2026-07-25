「京都でこの価格は神」1泊5,000円台で大浴場と豪華朝食が付くコスパ最強ホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】京都で1泊5,685円とお得に宿泊できたホテルに大浴場と豪華朝食が付いていて最高のホテルでした」と題した動画を公開した。動画では、京都駅から徒歩圏内にありながら、大浴場と豪華な朝食が楽しめる「ロワジールホテル京都東寺」の充実した設備やサービスを紹介している。
「ロワジールホテル京都東寺」は、2023年10月にオープンしたシティホテル。今回は予約サイトのポイント還元を利用し、朝食付き1泊5,685円という格安価格で宿泊した。部屋はスタンダードツインで、15～16平米と1人での宿泊には十分な広さ。バスとトイレが独立したセパレートタイプになっている点も紹介された。
館内には大浴場とサウナが完備されており、「サウナと水風呂もあったのでしっかり整えて良かった」と語る。また、朝食は京都らしい「にしんの煮付け」や「おばんざい」、九条ネギを使った塩焼きそばなどが並ぶビュッフェ形式。「1品1品を見てみてもかなりクオリティの高い朝食」と絶賛し、だし茶漬けや豚汁、デザートまで充実したラインナップを堪能した。
動画の終盤では、「朝食も美味しくて最高のホテルでした」と総括。京都観光や出張で、手頃な価格で質の高いホテルステイを求める人にとって、大いに参考になる内容となっている。
「ロワジールホテル京都東寺」は、2023年10月にオープンしたシティホテル。今回は予約サイトのポイント還元を利用し、朝食付き1泊5,685円という格安価格で宿泊した。部屋はスタンダードツインで、15～16平米と1人での宿泊には十分な広さ。バスとトイレが独立したセパレートタイプになっている点も紹介された。
館内には大浴場とサウナが完備されており、「サウナと水風呂もあったのでしっかり整えて良かった」と語る。また、朝食は京都らしい「にしんの煮付け」や「おばんざい」、九条ネギを使った塩焼きそばなどが並ぶビュッフェ形式。「1品1品を見てみてもかなりクオリティの高い朝食」と絶賛し、だし茶漬けや豚汁、デザートまで充実したラインナップを堪能した。
動画の終盤では、「朝食も美味しくて最高のホテルでした」と総括。京都観光や出張で、手頃な価格で質の高いホテルステイを求める人にとって、大いに参考になる内容となっている。
YouTubeの動画内容
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