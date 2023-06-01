『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開記念！ アニメ『ちいかわ』120話がTVerで順次無料配信
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の7月24日公開を記念し、同日よりアニメ『ちいかわ』（フジテレビ系／毎週火・金曜『めざましテレビ』内にて7時36分頃放送）の計120話が、TVerで順次無料配信される。
【写真】ちいかわたちの新たな冒険！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キービジュアル
原作は、イラストレーター・ナガノによる人気マンガ。「なんか小さくてかわいいやつ」こと“ちいかわ”たちの日常を描いた、楽しくてちょっぴり切ない物語だ。
TVerでの配信期間は、7月24日0時から8月23日23時59分まで。期間中は第1話から第5話と最新話を常時無料配信するほか、7月24日からは第6話〜第63話を、本編のみを10話ずつまとめた特別版として順次無料配信。さらに8月8日からは、第64話〜第120話も同様に、本編のみを10話ずつまとめた特別版で配信する。
なお、配信予定および内容は予告なく変更となる場合がある。
アニメ『ちいかわ』は、TVerにて7月24日より順次無料配信。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日より劇場公開。
【写真】ちいかわたちの新たな冒険！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』キービジュアル
原作は、イラストレーター・ナガノによる人気マンガ。「なんか小さくてかわいいやつ」こと“ちいかわ”たちの日常を描いた、楽しくてちょっぴり切ない物語だ。
TVerでの配信期間は、7月24日0時から8月23日23時59分まで。期間中は第1話から第5話と最新話を常時無料配信するほか、7月24日からは第6話〜第63話を、本編のみを10話ずつまとめた特別版として順次無料配信。さらに8月8日からは、第64話〜第120話も同様に、本編のみを10話ずつまとめた特別版で配信する。
なお、配信予定および内容は予告なく変更となる場合がある。
アニメ『ちいかわ』は、TVerにて7月24日より順次無料配信。『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日より劇場公開。