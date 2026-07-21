なでしこGK大熊茜、英1部アストン・ヴィラ移籍が決定！ FW土方麻椰とチームメイトに
INAC神戸レオネッサは21日、日本女子代表（なでしこジャパン）のGK大熊茜がウィメンズ・スーパーリーグ（イングランド1部）のアストン・ヴィラへ移籍することを発表した。
2004年9月15日生まれの大熊は、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの下部組織出身。2023−24シーズンにトップチームデビューを飾ると、2024年夏にI神戸へ移籍。I神戸では、2024−25シーズンと2025−26シーズンに2年連続でWEリーグ優秀選手賞を受賞した。また、なでしこジャパンには2025年にデビュー。今年3月に開催されたAFC女子アジアカップ2026のメンバーにも選出されている。
大熊については、5月22日にI神戸から「海外挑戦のため2025−26シーズン限りで退団すること」が発表されていたが、この度イングランド1部への挑戦が決定。同選手は、アストン・ヴィラの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを伝えている。
「ここに来られてとても嬉しいです。このクラブの一員になれて幸運だと感じていますし、チームメイトとプレーするのが待ち遠しいです」
なお、アストン・ヴィラには同じくなでしこジャパンFWの土方麻椰も在籍している。
2004年9月15日生まれの大熊は、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの下部組織出身。2023−24シーズンにトップチームデビューを飾ると、2024年夏にI神戸へ移籍。I神戸では、2024−25シーズンと2025−26シーズンに2年連続でWEリーグ優秀選手賞を受賞した。また、なでしこジャパンには2025年にデビュー。今年3月に開催されたAFC女子アジアカップ2026のメンバーにも選出されている。
「ここに来られてとても嬉しいです。このクラブの一員になれて幸運だと感じていますし、チームメイトとプレーするのが待ち遠しいです」
なお、アストン・ヴィラには同じくなでしこジャパンFWの土方麻椰も在籍している。
【動画】大熊茜のイングランド1部移籍が決定！
Akane Okuma is a Villan 💜 pic.twitter.com/U8WOI4afuQ— Aston Villa Women (@AVWFCOfficial) July 21, 2026