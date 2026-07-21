ハーフタイムの視線を釘付けにしたマドンナ

サッカーの北中米ワールドカップは19日（日本時間20日）に米ニューヨークで決勝を行い、スペインが1-0でアルゼンチンを破り頂点に立った。ハーフタイムショーでは世界の有名人が集まる華やかな場面も。ここに現れた67歳の世界的女性スターの姿に、日本でも驚きの声が上がった。

30分近いハーフタイムショーに賛否両論ある中、BTSやジャスティン・ビーバーらが登場し華やかなショーを繰り広げた。さらに、ピンク色でまとめた衣装にミニスカートという姿で登場したのが、67歳になったマドンナだ。ジャケットには背番号10と「MADONNA」のネーム入りというサッカー仕様。年齢を感じさせない姿に、日本のファンはXに驚きの声を並べた。

「世界一かっこいい67歳」

「67歳って言って誰が信じるんだよ」

「マドンナ67歳に今日イチ驚いた。いやでも私が高校生の時からずっと現役なんだ」

「マドンナみたいな姉ちゃん出てんなと思ったらマドンナだった 67歳だぞ信じられねえ」

マドンナは元ブラジル代表のロナウジーニョとロナウドを従えてピッチに登場。年齢を感じさせないキレのある動きと歌唱を披露した。ファンからは「このパフォーマンスが出来ることに感動する」「67歳であれだけ見た目戻せて出来るのがすごかったw」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）