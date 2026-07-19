日テレ・大町怜央アナの妻・榊原美紅、さらさらヘア＆抜群スタイルの近影披露「お美しい」「めちゃくちゃ可愛い」
ファッションモデルの榊原美紅が15日にInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【別カット】榊原美紅、美スタイルあらわの全身ショット（ほか3枚）
榊原が「髪が湿気でうねるし広がるしまとまらなかった最近。髪質改善ストレートしてもらいました」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、さらさらヘアを鏡越しに撮影するノースリーブ姿の榊原が収められている。投稿の中で彼女は「本当に髪が別人級にさらさらになって毎回感動しますありがと〜」とコメント。さらに抜群のスタイルを捉えた全身ショットなども公開されている。
彼女の近影に、ファンからは「お美しい」「めちゃくちゃ可愛い美人」「何を着ても似合う美紅さん。素敵です」などの声が集まっている。
■榊原美紅（さかきばら みく）
1995年4月26日生まれ、東京都出身。2007年にモデルデビューし、『ニコ☆プチ』『ラブベリー』の専属モデルを経て、日本テレビ系『ZIP！』の5代目お天気キャスターを務めた。2024年、同局の大町怜央アナウンサーと結婚した。
引用：「榊原美紅」Instagram（@miku_sakakibara）
【別カット】榊原美紅、美スタイルあらわの全身ショット（ほか3枚）
榊原が「髪が湿気でうねるし広がるしまとまらなかった最近。髪質改善ストレートしてもらいました」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、さらさらヘアを鏡越しに撮影するノースリーブ姿の榊原が収められている。投稿の中で彼女は「本当に髪が別人級にさらさらになって毎回感動しますありがと〜」とコメント。さらに抜群のスタイルを捉えた全身ショットなども公開されている。
■榊原美紅（さかきばら みく）
1995年4月26日生まれ、東京都出身。2007年にモデルデビューし、『ニコ☆プチ』『ラブベリー』の専属モデルを経て、日本テレビ系『ZIP！』の5代目お天気キャスターを務めた。2024年、同局の大町怜央アナウンサーと結婚した。
引用：「榊原美紅」Instagram（@miku_sakakibara）