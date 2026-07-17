キタニタツヤ、オリジナル・アルバム「DEKAI」、「PURE」が11月4日に同時リリース 新曲「F.A.C.E.」MV公開も決定
キタニタツヤが11月4日にオリジナル・アルバム「DEKAI」「PURE」を2枚同時リリースすることを発表した。また、アルバム先行という形で7月18日に新曲「F.A.C.E.」の配信リリースと、Music Videoの公開も決定した。
【動画】キタニタツヤ新曲「F.A.C.E.」のMV
本発表は2022年以来約4年ぶりの開催となる自主企画ライブ“Hugs”の東京公演終了後に行われた。
発売日決定に併せて「DEKAI」「PURE」のジャケット写真も公開された。「DEKAI」はデジタル・アーティストのmesoismが、「PURE」は精緻な線描画が特徴的なアーティスト・ヨコイジュウが手がけており、それぞれ全く方向性の違うデザインに仕上がっている。
アルバムは「DEKAI」「PURE」ともに完全生産限定盤と通常盤の二形態での販売。完全生産限定盤のBlu-rayには収録曲のMusic Videoやリリックビデオ、ビジュアライザーなどが収録される予定のほか、ジャケット絵柄がプリントされたTシャツなどが封入された豪華BOX仕様になっている。
11月4日のアルバム発売に際して、Sony Music Shopにてアルバムを2枚同時購入した人を対象とする先行予約特典も実施が決定。「DEKAI」「PURE」それぞれの完全生産限定盤を2枚同時購入すると、キタニタツヤ直筆サイン入りアーティスト写真A3ポスターと、2枚のアルバムのジャケット絵柄が両面プリントされたトートバッグをゲットできる。こちらは予約開始から8月17日23時59分までの予約者が対象。
また、7月18日にはアルバムのリードトラックとして「F.A.C.E.」が配信リリース。この曲は昨年の「One Man Hall Tour 2025 “Crepuscular”」にてサプライズ披露されて以降、数々のライブやフェスなどで演奏され続けてきた楽曲で、今回待望の音源化となる。同日21時にはキタニタツヤのオフィシャルYouTubeチャンネルにてMusic Videoがプレミア公開されることも決まった。現在、キタニタツヤとライブサポートメンバーが白い空間で演奏をしている予告編ティザーが公開中。
キタニタツヤのオリジナル・アルバム「DEKAI」「PURE」は11月4日発売。
【動画】キタニタツヤ新曲「F.A.C.E.」のMV
本発表は2022年以来約4年ぶりの開催となる自主企画ライブ“Hugs”の東京公演終了後に行われた。
発売日決定に併せて「DEKAI」「PURE」のジャケット写真も公開された。「DEKAI」はデジタル・アーティストのmesoismが、「PURE」は精緻な線描画が特徴的なアーティスト・ヨコイジュウが手がけており、それぞれ全く方向性の違うデザインに仕上がっている。
11月4日のアルバム発売に際して、Sony Music Shopにてアルバムを2枚同時購入した人を対象とする先行予約特典も実施が決定。「DEKAI」「PURE」それぞれの完全生産限定盤を2枚同時購入すると、キタニタツヤ直筆サイン入りアーティスト写真A3ポスターと、2枚のアルバムのジャケット絵柄が両面プリントされたトートバッグをゲットできる。こちらは予約開始から8月17日23時59分までの予約者が対象。
また、7月18日にはアルバムのリードトラックとして「F.A.C.E.」が配信リリース。この曲は昨年の「One Man Hall Tour 2025 “Crepuscular”」にてサプライズ披露されて以降、数々のライブやフェスなどで演奏され続けてきた楽曲で、今回待望の音源化となる。同日21時にはキタニタツヤのオフィシャルYouTubeチャンネルにてMusic Videoがプレミア公開されることも決まった。現在、キタニタツヤとライブサポートメンバーが白い空間で演奏をしている予告編ティザーが公開中。
キタニタツヤのオリジナル・アルバム「DEKAI」「PURE」は11月4日発売。