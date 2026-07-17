『ゴゴスマ』24歳美女、タンクトップで「夏を大満喫」中の姿に反響「可愛い過ぎる」
中京広域圏を放送対象地域とするCBCテレビのアナウンサー友廣南実が16日にInstagramを更新。タンクトップ姿で夏を満喫するオフショットを披露すると、ファンから「可愛い過ぎる」「癒されます」といった反響が寄せられた。
【別カット】豪快に鮎にかぶりつく『ゴゴスマ』24歳美女が「可愛い過ぎる」「癒される」（8枚）
友廣が「郡上市の釜ヶ滝で、夏を大満喫してきました〜」と投稿したのは自然の中で撮影されたオフショット。複数公開されている写真にはキャップにタンクトップ姿の友廣が自然と触れ合う様子が収められている。投稿の中で友廣は「流しそうめんに、鮎の塩焼き！大自然の緑に包まれた散歩道！心身ともにリフレッシュできました」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「可愛い過ぎる」「友廣さん、爽やか過ぎです」「こっちまで癒されます」などの声が集まっている。
■友廣南実（ともひろ みなみ）
2001年9月9日生まれ。大阪府出身。大学在学中に気象予報士の資格を取得し、気象キャスターとして情報番組に出演。大学卒業後の2024年4月にCBCテレビにアナウンサーとして入社。同年10月より『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』に出演している。
引用：「友廣南実」Instagram（@tomohirominami_cbc）
【別カット】豪快に鮎にかぶりつく『ゴゴスマ』24歳美女が「可愛い過ぎる」「癒される」（8枚）
友廣が「郡上市の釜ヶ滝で、夏を大満喫してきました〜」と投稿したのは自然の中で撮影されたオフショット。複数公開されている写真にはキャップにタンクトップ姿の友廣が自然と触れ合う様子が収められている。投稿の中で友廣は「流しそうめんに、鮎の塩焼き！大自然の緑に包まれた散歩道！心身ともにリフレッシュできました」とコメントしている。
■友廣南実（ともひろ みなみ）
2001年9月9日生まれ。大阪府出身。大学在学中に気象予報士の資格を取得し、気象キャスターとして情報番組に出演。大学卒業後の2024年4月にCBCテレビにアナウンサーとして入社。同年10月より『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』に出演している。
引用：「友廣南実」Instagram（@tomohirominami_cbc）