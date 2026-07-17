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¡¦Niimi, Y. and Horioka, C.Y., Journal of the Japanese and International Economies, Vol.51, 2019, pp.52-63. https://doi.org/10.1016/j.jjie.2018.10.002
¡¦Horioka, C.Y. and Ventura, L., NBER Working Paper No. 30470, 2022. https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/academic/ra/dp/English/DP2022-34.pdf
¡Ê¢¨5¡Ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾µ·Ñ´óÉÕ¶¨²ñ¡Ö°äÂ£´óÉÕÇò½ñ¡×¡Ê2024Ç¯9·îÈ¯¹Ô¡¦Æ±Ç¯10·î¹¹¿·¡Ë¤è¤ê¡£
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