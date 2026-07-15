米国一強を崩す可能性がある唯一の国とは？世界の覇権争いとS&P500の今後を徹底検証します！
投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「米国一強を崩す可能性がある唯一の国とは？世界の覇権争いとS&P500の今後を徹底検証します！」と題した動画を公開した。米中の覇権争いの現状を解説し、なぜ中国がアメリカを超えられないのか、そして今後の投資戦略について持論を展開している。
鳥海氏はまず、アメリカが中国のAI技術発展を最も恐れており、AIを制されれば力関係が一気に逆転する可能性があると指摘。しかし、その上で「中国がアメリカを超えることはない」と断言する。その背景には、中国の急成長を支えてきた不動産バブルの崩壊がある。不動産価格の下落に伴い、国民の消費は冷え込み、若者の失業率上昇や少子化による人口減少など、国内需要が完全に停滞しているという。
さらに、国内需要の弱さを輸出で補おうとする中国に対し、トランプ大統領が強烈な政策でブレーキをかけたと解説。関税の引き上げや、AI開発に不可欠なNVIDIA製GPUの輸出規制、ベネズエラやイランへの制裁を通じた安い原油ルートの遮断など、あの手この手で中国を封じ込めている。「中国がどこに行こうとしてもアメリカに全部閉ざされる」と、その包囲網の厳しさを語った。
投資先として中国を考えた場合、人民元は世界でほとんど信用されておらず、資金が集まる状態にないと分析。一方で、アメリカ側のサプライチェーンの受け皿として日本の役割が高まっており、日本株は中国よりも伸びる余地が十分にあると見解を示した。
結論として、アメリカは国としての政策が強固であり、世界中からお金を集める仕組みが整っているため、米国株の強さは今後も続くと締めくくっている。アメリカの次に覇権を握る国は今のところ存在せず、S&P500などに幅広く分散投資を続けることが重要であると、視聴者に知識と気付きを与える内容となっている。
鳥海氏はまず、アメリカが中国のAI技術発展を最も恐れており、AIを制されれば力関係が一気に逆転する可能性があると指摘。しかし、その上で「中国がアメリカを超えることはない」と断言する。その背景には、中国の急成長を支えてきた不動産バブルの崩壊がある。不動産価格の下落に伴い、国民の消費は冷え込み、若者の失業率上昇や少子化による人口減少など、国内需要が完全に停滞しているという。
さらに、国内需要の弱さを輸出で補おうとする中国に対し、トランプ大統領が強烈な政策でブレーキをかけたと解説。関税の引き上げや、AI開発に不可欠なNVIDIA製GPUの輸出規制、ベネズエラやイランへの制裁を通じた安い原油ルートの遮断など、あの手この手で中国を封じ込めている。「中国がどこに行こうとしてもアメリカに全部閉ざされる」と、その包囲網の厳しさを語った。
投資先として中国を考えた場合、人民元は世界でほとんど信用されておらず、資金が集まる状態にないと分析。一方で、アメリカ側のサプライチェーンの受け皿として日本の役割が高まっており、日本株は中国よりも伸びる余地が十分にあると見解を示した。
結論として、アメリカは国としての政策が強固であり、世界中からお金を集める仕組みが整っているため、米国株の強さは今後も続くと締めくくっている。アメリカの次に覇権を握る国は今のところ存在せず、S&P500などに幅広く分散投資を続けることが重要であると、視聴者に知識と気付きを与える内容となっている。
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