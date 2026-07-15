『ゴジラ-0.0』立像、世界最速で常設展示へ 「ゴジラ・ストア Nagoya」9月オープン 東海エリア初出店
東宝は15日、ゴジラのオフィシャルショップ「ゴジラ・ストア Nagoya」に、11月3日公開の山崎貴監督最新作『ゴジラ-0.0』に登場するゴジラの全身立像を、世界最速で常設展示することを発表した。
【動画】『ゴジラ-0.0』最新特報映像
「ゴジラ・ストア」は、東京、大阪、福岡など国内6店舗に加え、海外では台北とマレーシアにも展開。新たに、9月4日、愛知・名古屋パルコ西館8階にオープンする。今回が東海エリア初の常設店舗となる。
目玉となる立像は映画で使用されたゴジラのデータをもとに制作されたもので、『ゴジラ-0.0』版ゴジラの姿を精巧に再現。世界で初めて常設展示される立像となる。
店内では、コレクター向けアイテムをはじめ、アパレルやライフスタイルグッズ、フィギュア、ぬいぐるみなど幅広い商品を展開。さらに、「ゴジラ・ストア Nagoya」限定商品の販売も予定しており、今後順次ラインアップが発表される。
コアファンからライトファンまで幅広く楽しめる商品を取りそろえ、新たなゴジラファンの交流拠点となりそうだ。
また、オープンに向けてスタッフの募集も開始。「名古屋から世界へ向けて、ともにゴジラを盛り上げてくださる仲間を募集しています」と呼びかけている。
【動画】『ゴジラ-0.0』最新特報映像
「ゴジラ・ストア」は、東京、大阪、福岡など国内6店舗に加え、海外では台北とマレーシアにも展開。新たに、9月4日、愛知・名古屋パルコ西館8階にオープンする。今回が東海エリア初の常設店舗となる。
店内では、コレクター向けアイテムをはじめ、アパレルやライフスタイルグッズ、フィギュア、ぬいぐるみなど幅広い商品を展開。さらに、「ゴジラ・ストア Nagoya」限定商品の販売も予定しており、今後順次ラインアップが発表される。
コアファンからライトファンまで幅広く楽しめる商品を取りそろえ、新たなゴジラファンの交流拠点となりそうだ。
また、オープンに向けてスタッフの募集も開始。「名古屋から世界へ向けて、ともにゴジラを盛り上げてくださる仲間を募集しています」と呼びかけている。