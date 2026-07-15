マーチングバンド部男子高校生の青春！ 実話を元にした台湾映画『進行曲 マーチングボーイズ』10.23公開
実話をもとに描く台湾映画『進行曲 Marchingboys』が、邦題を『進行曲 マーチングボーイズ』として、10月23日より東京・シネマート新宿ほかにて全国順次公開されることが決定。ポスタービジュアル、場面写真が解禁された。
【写真】実話を元にした台湾発の青春“部活”映画『進行曲 マーチングボーイズ』場面写真ギャラリー
本作は、1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の青春を実話をもとに描く台湾発の青春“部活”映画。1980年の創業から映画前売り券の販売を担ってきた「メイジャー」が初めて配給業務を手がける第1回配給作品となる。
1990年代の台北。台湾屈指の進学校・建国高校に通うジャン・ハオ（ムー・セン）は、一人息子の医学部進学を望む父親の期待を担いプレッシャーを抱えながら学生生活をおくっている。
ある日、マーチングバンド部の活動に興味をもったジャン・ハオは父親に内緒で入部。自由気ままな天才肌の問題児リウ・ジーチュワン（リウ・ユーレン）、責任感の強い優等生の部長タイチェン（ユー・ジェエン）らとともにマーチングバンドの部活動に励むが――。
エモーショナルな1990年代の空気と、どこかノスタルジックな台湾の風景、そして男子高校生たちが奏でるマーチングバンドのパワフルな音色と圧巻のパフォーマンスが、心に深く響く感動作となっている。
監督は、映画『角頭‐彷徨人』（21）、ドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反撃』（21）で知られる台湾映画界のヒットメイカー、ジャン・ルイジー（姜瑞智）。主演のジャン・ハオをムー・セン（牧森）が演じ、台湾のアカデミー賞と呼ばれる台湾金馬奨で新人俳優賞にノミネートされた。
今回解禁となる本ポスタービジュアルは、上から、ジャン・ハオ役のムー・セン（牧森）、タイチェン役のユー・ジェエン（余杰恩）、リウ・ジーチュワン役のリウ・ユーレン（劉育仁）が、それぞれ屋外で楽器を演奏する姿をとらえたもの。ひたむきに部活動に青春をかける彼らの姿を懐かしさや愛おしさを覚えるビジュアルとなっている。
このたび日本公開に際し、ジャン・ルイジー監督からコメントが到着
監督は「日本の皆さま、『進行曲』を日本で上映していただけることを、大変光栄に思います」とメッセージを。
「この脚本を初めて読んだとき、真っ先に思い浮かんだのは、京都橘高校マーチングバンドのことでした。初めてその演奏を観たとき、お祭りのような華やかさと、胸が熱くなるような情熱に深く感動したことを今でも覚えています。そのため、本作を撮影する際には、登場人物たちの成長を描くだけでなく、マーチングバンドが持つ情熱やエネルギーを映像に刻み込むことを常に心がけました」と語る。
そして「この映画をご覧いただき、台湾にもこのような素晴らしい物語とマーチングバンド文化があることを知っていただけたら、とても嬉しく思います」と言葉を寄せた。
映画『進行曲 マーチングボーイズ』は、10月23日より全国順次公開。
【写真】実話を元にした台湾発の青春“部活”映画『進行曲 マーチングボーイズ』場面写真ギャラリー
本作は、1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の青春を実話をもとに描く台湾発の青春“部活”映画。1980年の創業から映画前売り券の販売を担ってきた「メイジャー」が初めて配給業務を手がける第1回配給作品となる。
ある日、マーチングバンド部の活動に興味をもったジャン・ハオは父親に内緒で入部。自由気ままな天才肌の問題児リウ・ジーチュワン（リウ・ユーレン）、責任感の強い優等生の部長タイチェン（ユー・ジェエン）らとともにマーチングバンドの部活動に励むが――。
エモーショナルな1990年代の空気と、どこかノスタルジックな台湾の風景、そして男子高校生たちが奏でるマーチングバンドのパワフルな音色と圧巻のパフォーマンスが、心に深く響く感動作となっている。
監督は、映画『角頭‐彷徨人』（21）、ドラマ『We Best Love 永遠の1位／2位の反撃』（21）で知られる台湾映画界のヒットメイカー、ジャン・ルイジー（姜瑞智）。主演のジャン・ハオをムー・セン（牧森）が演じ、台湾のアカデミー賞と呼ばれる台湾金馬奨で新人俳優賞にノミネートされた。
今回解禁となる本ポスタービジュアルは、上から、ジャン・ハオ役のムー・セン（牧森）、タイチェン役のユー・ジェエン（余杰恩）、リウ・ジーチュワン役のリウ・ユーレン（劉育仁）が、それぞれ屋外で楽器を演奏する姿をとらえたもの。ひたむきに部活動に青春をかける彼らの姿を懐かしさや愛おしさを覚えるビジュアルとなっている。
このたび日本公開に際し、ジャン・ルイジー監督からコメントが到着
監督は「日本の皆さま、『進行曲』を日本で上映していただけることを、大変光栄に思います」とメッセージを。
「この脚本を初めて読んだとき、真っ先に思い浮かんだのは、京都橘高校マーチングバンドのことでした。初めてその演奏を観たとき、お祭りのような華やかさと、胸が熱くなるような情熱に深く感動したことを今でも覚えています。そのため、本作を撮影する際には、登場人物たちの成長を描くだけでなく、マーチングバンドが持つ情熱やエネルギーを映像に刻み込むことを常に心がけました」と語る。
そして「この映画をご覧いただき、台湾にもこのような素晴らしい物語とマーチングバンド文化があることを知っていただけたら、とても嬉しく思います」と言葉を寄せた。
映画『進行曲 マーチングボーイズ』は、10月23日より全国順次公開。