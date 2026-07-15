エムバペのカウンターを封じたGKシモン。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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「なぜ、“そこ”にGKシモン」

　７月14日（日本時間15日）に行なわれた北中米ワールドカップ準決勝で、スペインのGKウナイ・シモンが勝敗を左右する超ファインプレーを連発した。

　まずはスペインが１−０とリードして迎えた42分。ラビオのスルーパスに抜け出したエムバペに対し、シモンは果敢なスライディングで決定機を阻止する。さらに２−０で迎えた80分にも、鋭い飛び出しでエムバペへのラストパスを寸前でカット。フランスのエースに決定的な仕事をさせなかった２度のプレーは、試合の流れを大きく引き寄せた。

　この積極的な飛び出しは、シモン個人の判断だけではないように映った。スペインが最も警戒していたのは、エムバペを起点としたカウンター。その危険なスペースを消すため、GKを含めた守備陣全体の意思統一が徹底されていた。

 
　実際、この日のスペインは守備が見事だった。エムバペには素早く２人が寄せ、オリーセやデンベレにも自由を与えない。フランスが誇る強力なアタッカー陣の持ち味を封じ、組織力で個の力を上回った。

　スペインは２−０で快勝。ゴールを決めたオジャルサバル、ボロの活躍も称賛に値するが、フランスに反撃の流れを渡さなかったシモンの２度の飛び出しは、それ以上に大きな価値があった。この日のマン・オブ・ザ・マッチに挙げるなら、迷わずウナイ・シモンだ。

文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）

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