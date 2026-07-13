ËÜÂ¼·òÂÀÏº»á¡¡Ê¡²¬¸©µÄ²ñ¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Íµ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÛ¸î»Î¤ÎËÜÂ¼·òÂÀÏº»á¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö¤«¤ó¤µ¤¤¾ðÊó¥Í¥Ã¥È£ô£å£î¡¥¡×¡ÊÂçºå¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ê¡²¬¸©µÄ²ñ¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Íµ¿ÏÇ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£´Æü¡¢Ê¡²¬¸©µÄ¤ÎµÈ¾¾¸»¾¼»á¤¬¡Ö£²£°£±£¸Ç¯¤ËµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëºÝ¡¢Áí³Û£²£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¤ò¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ´´Éô¤«¤éÍ×µá¤µ¤ì¡¢Ê§¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Îµ¿ÏÇ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ¾¾»á¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¡£À¼¤Î¼ç¤È¤µ¤ì¤ëÊ¡²¬¸©µÄ²ñ¤ÎÃæÈøÀµ¹¬ÉûµÄÄ¹¤Ï¡Ö¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢µ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È»ö¼ÂÌµº¬¤ò¼çÄ¥¡£µ¿ÏÇ¤Î²»¸»¥Ç¡¼¥¿¤òÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤È¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤¬¡¢ÆüËÜ²»¶Á¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤ËÀ¼Ìæ´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤Ï¡Ö£¹£¹¡¦£¹£¹¡ó°Ê¾å¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡¢ÃæÈø»á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸©µÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¡×¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡²¬¸©µÄ²ñ¤Î¥É¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¢ÆâÍ¦É×µÄÄ¹¤Ï¡¢µÄÄ¹¸õÊä¤«¤é¶âÁ¬¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£ÁÐÊý¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¢Æâ»á¤Ï¡¢ºòÇ¯£±·î¤Ë¸©µÄ£±¿Í¤¢¤¿¤êÌó£³£°£°Ëü±ß¤Î¸øÈñ¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥ï¥¤»ë»¡¡×¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Çñ£±¿ÍÌó£±£²Ëü±ß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â²¬Ã£Ç·»á¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ï°ìÈÖºÙ¤«¤¯·è¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡£¹Ô¤¯³¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÉÇñÈñ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¤È´ð½à¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤Ä´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¼óÁê¤Ç£·Ëü£µ£°£°£°±ß¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÉ½¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÀ¯¼£¤È¥«¥Íµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¡¢Â£¼ýÏÅºá¡¢½êÆÀÀÇË¡°ãÈ¿¡¢¶²³åºá¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿ËÜÂ¼»á¤Ï¡Ö¾Úµò¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸øÌ³°÷¤¬¿¦Ì³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼ýÏÅºá¡Ê»þ¸ú¡áÂ£ÏÅ£³Ç¯¡¢¼ýÏÅ£µÇ¯¡Ë¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎ©·ï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÊ¡²¬¸©·Ù¤¬Æ°¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾Úµò¤ÎÌäÂê¡£º£²ó¤É¤³¤Þ¤Ç¿¿¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¸«¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÍèÊ§¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤ò¶¼¤µ¤ì¤ÆÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¶²³åºá¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¤â½Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êº£²ó¡¢À¯¼£²ÈÆÃÍ¤Î±£¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤½¤³¤¬ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÌÀ³Î¤Ê¶¼¤·Ê¸¶ç¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ªÌ¯¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£