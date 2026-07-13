医師と薬剤師が指摘するダイエット薬「マンジャロ」の闇とオンライン診療の盲点
薬剤師の菊池遥香氏が自身のYouTubeチャンネルで「【医師×薬剤師が警告】ダイエット目的で急増…マンジャロの重大な副作用」を公開した。動画では、「やさしい内科医」として活動する糖尿病専門医の山村そう氏をゲストに迎え、ダイエット目的での使用が急増している糖尿病治療薬「マンジャロ」の危険性と、安易な処方の実態について警鐘を鳴らしている。
昨今、インフルエンサー界隈などで「食欲が減退して痩せた」と話題を集めているマンジャロ。山村氏は、本来は重症な糖尿病患者に向けて、血糖値の改善や体重減少を目的として使用される薬であると説明し、「痩せなくて良い人が使っているのが1番の問題」だと指摘した。
さらに、菊池氏は自身が実際に受けたオンライン診療の実態を告白する。身長150センチ、体重42キロと申告したにもかかわらず、医師からは「マンジャロ出しますね」と告げられただけで、自ら尋ねるまで副作用についての説明が一切なかったという。この手軽すぎる現状に対し、菊池氏は「めっちゃ手軽に手に入れているんやと思って、めっちゃ怖くなった」と強い危機感をあらわにした。
山村氏は、健康な人が安易にマンジャロを使用することのリスクについて、痩せている人の方が副作用が出やすい印象があると語る。「マンジャロ顔」と呼ばれる顔のコケや、脱毛といった症状も報告され始めているという。新薬の開発における治験は、あくまで肥満症や糖尿病患者を対象としており、痩せている若い女性に対する安全性や有効性は確認されていない。「どういうデメリットが起きるかは読めないのが怖い」と語り、未知数のリスクを負ってまで使用するべきではないと断じた。
最後に両者は、本当に痩せる必要があるのかを問いかけ、まずは薬に頼らず、食事制限や運動といった基本的な生活習慣を見直すことの重要性を強調している。
昨今、インフルエンサー界隈などで「食欲が減退して痩せた」と話題を集めているマンジャロ。山村氏は、本来は重症な糖尿病患者に向けて、血糖値の改善や体重減少を目的として使用される薬であると説明し、「痩せなくて良い人が使っているのが1番の問題」だと指摘した。
さらに、菊池氏は自身が実際に受けたオンライン診療の実態を告白する。身長150センチ、体重42キロと申告したにもかかわらず、医師からは「マンジャロ出しますね」と告げられただけで、自ら尋ねるまで副作用についての説明が一切なかったという。この手軽すぎる現状に対し、菊池氏は「めっちゃ手軽に手に入れているんやと思って、めっちゃ怖くなった」と強い危機感をあらわにした。
山村氏は、健康な人が安易にマンジャロを使用することのリスクについて、痩せている人の方が副作用が出やすい印象があると語る。「マンジャロ顔」と呼ばれる顔のコケや、脱毛といった症状も報告され始めているという。新薬の開発における治験は、あくまで肥満症や糖尿病患者を対象としており、痩せている若い女性に対する安全性や有効性は確認されていない。「どういうデメリットが起きるかは読めないのが怖い」と語り、未知数のリスクを負ってまで使用するべきではないと断じた。
最後に両者は、本当に痩せる必要があるのかを問いかけ、まずは薬に頼らず、食事制限や運動といった基本的な生活習慣を見直すことの重要性を強調している。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
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