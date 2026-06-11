マンジャロ
『マンジャロ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月21日
2026年7月15日
2026年7月14日
2026年7月13日
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医師と薬剤師がマンジャロの副作用と安易な処方の危険性を指摘
自身が実際に受けたオンライン診療の実態を明かし、手軽すぎる現状に危機感も
livedoor ECHOES
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健康被害のリスクがある危険な「偽マンジャロ」中国から日本にも上陸
非正規の業者から購入した人々から「偽物をつかまされた」との声もあるという
FRIDAYデジタル
2026年7月10日
2026年7月7日
2026年7月6日
2026年7月1日
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キャバ嬢インフルエンサー・ゆいぴす、LINE流出問題巡り出勤困難に
J-CASTニュース
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4倍のスピードでリバウンド 高須幹弥氏がマンジャロ依存に警鐘
通常の4倍速でリバウンドし、吐き気や鬱などの副作用リスクもあると危惧
livedoor ECHOES
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「マンジャロ打ちな？」ゆいぴすの発言炎上 広告塔としての責任を問う声も
糖尿病治療薬の体験談広告は薬機法違反となる可能性があると弁護士が指摘
弁護士JPニュース