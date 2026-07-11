ニトリ“Nクールおじさん”、清水伸がCM契約終了を報告 SNS反響「風物詩でした…」「購買に至ったものです」
ニトリのCMに出演していた俳優の清水伸（54）が、10日までに自身のSNSを更新。同社のCM出演が契約満了となったことを報告した。
【画像】名作に続々出演…！清水伸のプロフィール
「皆さまへご報告です」と題した文書を公開。「長年出演させていただいたニトリさんのCMですが、この春をもちまして契約満了となりました」と報告した。
「長きにわたり起用していただき、多くの皆さまに『ニトリの人』『おっちょこちょいなサラリーマン』として顔を覚えていただけたこと、そして温かい応援をいただけたことに、心より感謝しております」とつづり、「最近も『清水さんはもう出ないんですか?』というお声をいただくことがあり、本当にありがたく思っています」と振り返り。「これまでご一緒させていただいた関係者の皆さま、そして応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました」と伝えた。
さらに「また新たな作品やCMなどで皆さまにお会いできるよう、一つひとつの仕事に真摯に向き合ってまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。
この発表にSNSでは「夏と冬の風物詩でした…」「清水さんのCMで季節の訪れを感じていました」「新シリーズ、このイメージ超えられるのかしら」「とんでもない力を見せつけていただいて、毎年幸せでした」とねぎらいのコメントが多数。また「店頭でNクールを見かけて、CMが頭をよぎり、結果購買に至ったものです」と、“CM効果”を明かす声もあった。
【画像】名作に続々出演…！清水伸のプロフィール
「皆さまへご報告です」と題した文書を公開。「長年出演させていただいたニトリさんのCMですが、この春をもちまして契約満了となりました」と報告した。
「長きにわたり起用していただき、多くの皆さまに『ニトリの人』『おっちょこちょいなサラリーマン』として顔を覚えていただけたこと、そして温かい応援をいただけたことに、心より感謝しております」とつづり、「最近も『清水さんはもう出ないんですか?』というお声をいただくことがあり、本当にありがたく思っています」と振り返り。「これまでご一緒させていただいた関係者の皆さま、そして応援してくださった皆さま、本当にありがとうございました」と伝えた。
この発表にSNSでは「夏と冬の風物詩でした…」「清水さんのCMで季節の訪れを感じていました」「新シリーズ、このイメージ超えられるのかしら」「とんでもない力を見せつけていただいて、毎年幸せでした」とねぎらいのコメントが多数。また「店頭でNクールを見かけて、CMが頭をよぎり、結果購買に至ったものです」と、“CM効果”を明かす声もあった。