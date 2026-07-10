Mrs. GREEN APPLE、『スパイダーマン』主題歌に込めた思い語る トム・ホランドも絶賛「素晴らしい楽曲をありがとう」
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日公開）の日本語吹替版予告が解禁され、日本版主題歌となるMrs. GREEN APPLEの書き下ろし楽曲「Brand New」（ブランド・ニュー）が初公開された。あわせて、メンバーのスペシャルインタビュー映像と、主演トム・ホランドからのメッセージも公開された。
【動画】Mrs. GREEN APPLE、トム・ホランドのコメント
先日、マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギから、日本版主題歌をMrs. GREEN APPLEが担当することが発表されていた。楽曲は、日本語吹替版のエンドクレジットで使用される。
今回初公開された吹替版予告では、世界から存在を忘れられた孤独なピーター・パーカーが、ヒーローであることの苦しみと新たな身体変化に直面する中でも、愛すべき人たちと街を守るために戦い続ける様子が映し出されている。ラストには彼の記憶を失くした元恋人MJを抱いてスウィングするという、まさにスパイダーマンを象徴するようなシーンも収められ、アメリカンロックを彷彿とさせる爽やかでアップチューンな「Brand New」のメロディが本編映像と溶け合う、エモーショナルな仕上がりとなっている。
スパイダーマン製作陣との綿密なディスカッションを重ね、スパイダーマンへの理解を極限まで深め、最新作への想像を膨らませた状態で生み出された「Brand New」（楽曲制作は作品完成前）。歌詞を書くにあたり、スパイダーマンが糸を出す際のポーズは向きを変えると「I LOVE YOU」を伝える世界共通のハンドサインであることに気づいた大森元貴は、サビの頭に「I love youの先へ」というフレーズを入れ込んだ。孤立無援な世界でも“親愛なる隣人”＝スパイダーマンとして愛する人たちを守り、戦いぬく覚悟を胸にしたピーター・パーカーの心情を代弁する一曲に仕上がっている。
なお、スパイダーマン／ピーター・パーカー役の声優には、既報の通りシリーズを通して吹替を務める榎木淳弥がキャスティングされており、吹替版予告のナレーションも担当。MJ役の真壁かずみも続投が決定している。
同時解禁となったスペシャルインタビューでは、デビュー当時よりスパイダーマンの大ファンであると公言し続けてきたミセスのメンバーたちが考えるスパイダーマンの魅力や、好きになったきっかけを初告白。続けて、日本版主題歌の意義、そして「Brand New」へ込めた想いやテーマについてはMCU＆スパイダーマンファンとしての目線も織り交ぜながら熱く語った。さらに大森から「ケヴィン（・ファイギ）とメル友」(!) と驚くべき発言も飛び出すなど必見の内容となっている。
主演のトム・ホランドもすでに「Brand New」を聴いており、今回ミセス＆日本のスパイダーマンファンへ宛てたメッセージ動画も到着。冒頭で「元貴、滉斗、涼架、映画のために素晴らしい楽曲をありがとう」と感謝を伝えつつ、日本のファンに向けて「本作の世界観を完璧に表現した曲とともに、映画をお楽しみください」と呼びかけている。
【動画】Mrs. GREEN APPLE、トム・ホランドのコメント
先日、マーベル・スタジオ社長で本作の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギから、日本版主題歌をMrs. GREEN APPLEが担当することが発表されていた。楽曲は、日本語吹替版のエンドクレジットで使用される。
スパイダーマン製作陣との綿密なディスカッションを重ね、スパイダーマンへの理解を極限まで深め、最新作への想像を膨らませた状態で生み出された「Brand New」（楽曲制作は作品完成前）。歌詞を書くにあたり、スパイダーマンが糸を出す際のポーズは向きを変えると「I LOVE YOU」を伝える世界共通のハンドサインであることに気づいた大森元貴は、サビの頭に「I love youの先へ」というフレーズを入れ込んだ。孤立無援な世界でも“親愛なる隣人”＝スパイダーマンとして愛する人たちを守り、戦いぬく覚悟を胸にしたピーター・パーカーの心情を代弁する一曲に仕上がっている。
なお、スパイダーマン／ピーター・パーカー役の声優には、既報の通りシリーズを通して吹替を務める榎木淳弥がキャスティングされており、吹替版予告のナレーションも担当。MJ役の真壁かずみも続投が決定している。
同時解禁となったスペシャルインタビューでは、デビュー当時よりスパイダーマンの大ファンであると公言し続けてきたミセスのメンバーたちが考えるスパイダーマンの魅力や、好きになったきっかけを初告白。続けて、日本版主題歌の意義、そして「Brand New」へ込めた想いやテーマについてはMCU＆スパイダーマンファンとしての目線も織り交ぜながら熱く語った。さらに大森から「ケヴィン（・ファイギ）とメル友」(!) と驚くべき発言も飛び出すなど必見の内容となっている。
主演のトム・ホランドもすでに「Brand New」を聴いており、今回ミセス＆日本のスパイダーマンファンへ宛てたメッセージ動画も到着。冒頭で「元貴、滉斗、涼架、映画のために素晴らしい楽曲をありがとう」と感謝を伝えつつ、日本のファンに向けて「本作の世界観を完璧に表現した曲とともに、映画をお楽しみください」と呼びかけている。