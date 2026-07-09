サッカーW杯北中米大会での優勝を目標に掲げた日本代表の熱戦を、列島が固唾を呑んで見守った。「史上最強」とも称されるメンバーで臨んだ今大会だったが、決勝トーナメント一回戦でブラジルに敗れて終わった。開催100周年を迎える2030年大会で主役を務め、サムライブルーを勝利に導けるのは誰か。

【図】次回W杯で輝ける選手は誰か？ 2030年日本代表スタメン予想

4年後のスタメンを大予想すると、ポスト上田綺世（27）が期待される塩貝健人（21）、点取り屋候補として徳田誉（19）、神代慶人（18）、徳村楓大（18）「10代トリオ」の名前が挙げられる。中盤では佐野海舟（25）の弟、佐野航大（22）への期待が高まっている。【前後編の後編】

守りは黄金期に

中盤の若手ホープとされるのがFC東京のMF佐藤龍之介（19）。サッカージャーナリストが言う。

「2028年ロサンゼルス五輪世代のエース候補で、来季はスペインの名門・バレンシアへの移籍が予定されています。次の日本代表に入るのは間違いなく、どこまで伸びるのかワクワクする選手です」

リベンジを誓う選手らも忘れてはならない。

「2022年カタール大会で日本のジョーカーとしてスペイン、ドイツを破る原動力となったMF三笘薫（29）は大会直前のケガで選外となったが、瞬間的なスピードを維持できれば次回は主力になる。初戦のオランダ戦で負傷してブラジル戦に間に合わなかった久保建英（25）もまだ25歳。4年後は第二の故郷であるスペインが共同開催の舞台ですし、負けん気が人一倍強いだけに捲土重来を期すでしょう」（サッカー誌記者）

今大会メンバーのFW小川航基（28）、MF中村敬斗（25）も引き続き日本の中盤を担いそうだ。

守りは黄金期に突入

攻撃陣には不安と期待が入り交じるが、守りは黄金期に突入する。

鉄壁の守備陣の要となるのがGKの鈴木彩艶（23）。ガーナ人の父と日本人の母を持つ鈴木は浦和レッズの育成組織出身で、現在はイタリア・パルマの正GKだ。

今大会も初戦から好セーブを連発し、世界的な注目を集めた。評価が急上昇し、ビッグクラブへの移籍が噂される。

「危機管理能力は世界トップクラス。23歳という年齢を考えると日本代表の正GKはこの先、10年安泰でしょう」（サッカージャーナリストの財徳健治氏）

経験値が問われるDFは今大会出場組が頼りになりそうだ。

「度重なるケガに悩まされながら代表復帰して存在感を示した冨安健洋（27）が次回大会の守備陣のまとめ役になるでしょう。大会直前に遠藤航（33）から日本のキャプテンを引き継いだ板倉滉（29）もチームリーダーとして残したい。ブラジル戦で途中出場した鈴木淳之介（22）もDFの主力メンバーに成長すると思います」（同前）

盤石の守護神とベテラン勢に割って入りそうなのがDF安藤智哉（27）。

「2026年1月にアビスパ福岡からドイツのザンクトパウリに移籍した。今大会は招集されなかったが、身長190cmの屈強な肉体を誇り対人戦の強さはワールドクラス。次回大会では日本のセンターバックとして存在感を発揮してほしい」（財徳氏）

他方、W杯5大会連続出場の偉業を成し遂げたDF長友佑都（39）は敗退後、「4年間燃え続けた炎が消えている」と語り代表引退を仄めかした。

「抜群のタレント性を芸能プロダクションが放っておかず、仮に現役引退なら争奪戦は必至です」（スポーツ紙デスク）

外国人監督の再来は

雪辱を誓うチームをまとめる指揮官は誰になるのか。早くも日本サッカー協会による「森保続投要請」が報じられた。

「要請の背景にあるのは、三笘、遠藤、南野拓実（31）、久保の主力4人を欠きながらグループステージを無敗で突破した手腕です。選手の信頼度も高い。後任候補も日本人監督となると森保一監督以上の人材が見当たりません」（スポーツ紙デスク）

ただし辛口評価もある。サッカー評論家のセルジオ越後氏が指摘する。

「今大会で見せた、守って守ってカウンターを狙うサッカーは勝つ確率が低く、4年間で成長しなかった証拠です。ブラジル戦も後半は押されっぱなしで大量失点の可能性もあった。それなのに"頑張った""よくやった"と褒めてしまうのが日本の文化。称賛は簡単だが、真の反省が始まらないのが一番怖い。実績でも、東京五輪が4位に終わり、アジアカップで2回、W杯本大会で2回負けた森保監督には一度も優勝経験がありません。勝てない監督は潔く退いて出直すべきではないか」

一部にはJ1横浜F・マリノスを指揮したポステコグルー氏など外国人指導者の名も挙がるが、日本サッカー協会関係者はこう語る。

「敗退してもここまで世論が盛り上がり、チームがまとまった代表は過去になかった。采配への批判も少なく、続投が協会としてベストの選択となるのでは。ただし森保イズム継承のために、U-21日本代表の大岩剛監督や、今大会で代表コーチを務めた名波浩コーチ、長谷部誠コーチのうち誰かを森保監督自身が後継指名する可能性はあります」

4年後に向けた動きはすでに始まっている。

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【はじめから読む→】2030年サッカーW杯・日本代表のスタメン大予想 最大の焦点は攻撃陣、点取屋候補として「10代トリオ」にも注目

※週刊ポスト2026年7月17日号