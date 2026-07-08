可愛いすぎる「店主」の正体が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1470万回再生を突破し、「身体中から喜びが溢れてる」「最高のお出迎えですね」「こちらまで嬉しくなりました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：タバコ屋さんに立ち寄った結果→ガラス戸の奥に…目を疑う『まさかの店主』と『最高のもてなし』】

Instagramアカウント「mod_uk」の投稿主さんが紹介したのは、今から10年以上も前に撮影した「タバコ屋」での一幕。当時は、昔ながらのタバコ屋が街のあちこちに残っていました。投稿主さんが足しげく通っていたのも、そんなどこか懐かしい雰囲気のお店です。

しかし、ガラス戸の奥で出迎えてくれたのは、おばあちゃんではなく柴犬の「シバ」ちゃんでした。実はこのお店では、シバちゃんがときどき店主として店番を務めていたそうです。

投稿主さんの姿を見つけると、耳をぺたんと伏せて目を細め、大喜び。さらに前足をちょいちょいと動かし、「いらっしゃい！」と言っているように歓迎してくれたといいます。その愛らしい接客ぶりに、思わず頬が緩んでしまいます…。

想定外の行動に！？

歓迎の儀式が終わると、シバちゃんはなぜか一度家の奥へと駆けていきます。そして勢いよく戻ってきたかと思えば、口には立派なきゅうりが一本。

「見て見て！」と言わんばかりに得意げな表情を浮かべる姿は、何とも微笑ましかったそうです。どうやら、きゅうりはシバちゃんの大好物。投稿主さんが訪れるたび、自慢の一本を披露するのがお決まりだったのだとか。

優しく頭をなでてもらうと、さらに耳を伏せてうれしそうな笑顔に。

最上級のおもてなし

きゅうりを見せ終えると、満足そうに床へ伏せ、真剣な顔でパリパリ。ガラス戸越しに、その様子を眺める時間も投稿主さんにとって大切な楽しみの一つでした。

その後タバコ屋は閉店し、2年前にはシバちゃんも虹の橋へ旅立ったそうです。閉店後のシバちゃんは、ご家族との平和な暮らしを満喫していたとのこと。

もうあの店先で店番をする姿を見ることはできませんが、シバちゃんの笑顔は多くの人の記憶の中で今も生き続けています。どこか懐かしく、心まで温かくなる思い出は、これからも色あせることはないのでしょう。

この投稿には、「毎日でも買いに行きたい…」「最上級のおもてなしだね」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mod_uk」には、他にも街のわんこたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「mod_uk」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。