生きてたの!? 日曜劇場『VIVANT』告知にまさかの人物登場でファン熱狂
7月26日より第2シーズンがスタートする日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Xが、5日に新たな告知画像を投稿。その画像に写る人物に、ファンから驚きの声が上がっている。
【写真】天使の輪を付けた山本（迫田孝也）＆悪役会議室のメンバー
7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）の公式Xが5日に新たな告知画像を公開。その画像に写る人物に、ファンから驚きの声が上がっている。
新たな告知画像に登場したのは、迫田孝也演じる山本巧。山本は第1シーズンで丸菱商事エネルギー事業部の課長として勤務する一方、テントのモニターとして暗躍していた人物だ。乃木憂助（堺雅人）によって悪事を暴かれ、最期を迎えた。
今回公開されたビジュアルでは、第2シーズンを象徴する「2」の文字を背に、怒りに顔をゆがませる山本の姿が描かれている。まさかの“再登場”に、コメント欄には「山本…！！！！！！！ お前生きて…！！！！！？？？？？？」「山本ー！！ 生きて…はいないですよね？」「死んだはずじゃ？」「なんで山本？」など、驚きの声が相次いだ。
そんな中、翌6日には、乃木に粛清された“悪役たち”が集結するラジオ番組『VIVANT 悪役会議室』が、7月26日23時からTBSラジオでスタートすることが発表された。
番組は『VIVANT』第2シーズン初回放送の1時間後となる同日23時から生放送。第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちが、黄泉の国や監獄からラジオブースに集結するというユニークな設定だ。彼らに許された唯一の娯楽は、自分たちを葬った乃木たちの「その後（第2シーズン）」をリアルタイムで監視すること。
悪役たちが「俺もあそこでやられた……」「こいつ、俺と同じミスをしてやがる」など、第2シーズンを凝視し、悶絶し、企てながら、最速の“深掘り”＆“分析”を行う。また、リスナー諜報員からの感想、調査報告メールを元に、新たな策略を巡らせていくという。
出演者は山本役の迫田のほか、元バルカ外相・ワニズ役の河内大和、べレール興産代表・ゴビ役の馬場徹。いずれも第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちだ。
なお、第2シーズンで新たに粛清された新悪役や「なんでここに？」といった、悪役からかけ離れたゲストも順次ラジオブースへ連行され、生放送に出演する予定だという。
迫田は情報解禁を受け、自身のXを更新。「VIVANT2ndを、楽しみにしている、モニター諸君。どうせ別班にやられるなら、こっちで一緒に楽しみませんか？」と呼びかけると、「黄泉の国からこんばんわ。Mr.VIVANTこと、山本巧です。」「カミングスーン。。。」と投稿し、ファンを沸かせた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて7月26日より毎週日曜23時〜23時30分放送。
【写真】天使の輪を付けた山本（迫田孝也）＆悪役会議室のメンバー
7月26日スタートの日曜劇場『VIVANT』第2シーズン（TBS系／毎週日曜21時）の公式Xが5日に新たな告知画像を公開。その画像に写る人物に、ファンから驚きの声が上がっている。
今回公開されたビジュアルでは、第2シーズンを象徴する「2」の文字を背に、怒りに顔をゆがませる山本の姿が描かれている。まさかの“再登場”に、コメント欄には「山本…！！！！！！！ お前生きて…！！！！！？？？？？？」「山本ー！！ 生きて…はいないですよね？」「死んだはずじゃ？」「なんで山本？」など、驚きの声が相次いだ。
そんな中、翌6日には、乃木に粛清された“悪役たち”が集結するラジオ番組『VIVANT 悪役会議室』が、7月26日23時からTBSラジオでスタートすることが発表された。
番組は『VIVANT』第2シーズン初回放送の1時間後となる同日23時から生放送。第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちが、黄泉の国や監獄からラジオブースに集結するというユニークな設定だ。彼らに許された唯一の娯楽は、自分たちを葬った乃木たちの「その後（第2シーズン）」をリアルタイムで監視すること。
悪役たちが「俺もあそこでやられた……」「こいつ、俺と同じミスをしてやがる」など、第2シーズンを凝視し、悶絶し、企てながら、最速の“深掘り”＆“分析”を行う。また、リスナー諜報員からの感想、調査報告メールを元に、新たな策略を巡らせていくという。
出演者は山本役の迫田のほか、元バルカ外相・ワニズ役の河内大和、べレール興産代表・ゴビ役の馬場徹。いずれも第1シーズンで乃木に粛清された悪役たちだ。
なお、第2シーズンで新たに粛清された新悪役や「なんでここに？」といった、悪役からかけ離れたゲストも順次ラジオブースへ連行され、生放送に出演する予定だという。
迫田は情報解禁を受け、自身のXを更新。「VIVANT2ndを、楽しみにしている、モニター諸君。どうせ別班にやられるなら、こっちで一緒に楽しみませんか？」と呼びかけると、「黄泉の国からこんばんわ。Mr.VIVANTこと、山本巧です。」「カミングスーン。。。」と投稿し、ファンを沸かせた。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。『VIVANT 悪役会議室』は、TBSラジオにて7月26日より毎週日曜23時〜23時30分放送。