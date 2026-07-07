インドなのに日本人顔ばかり？謎のエリア「アッサム州」のリアルな街並みに密着
旅行系YouTubeチャンネル「どこにでも行くドスコイ」が「インドの右のほうにある謎エリア「アッサム」がヤバい。違和感なしに歩けない」を公開しました。インド北東部にあるアッサム州の中心都市・グワハティを訪れ、街の様子や本場のアッサムティー、現地のグルメなどをレポートしています。
ドスコイさんはデリーから飛行機でグワハティへ移動。「インドの東北地方は貧しいイメージがある」としつつも、到着した空港の美しさに驚きを見せます。政府がイメージ払拭のために投資していると説明し、オートリクシャーで市内へ向かう道中では、綺麗に整備された道路や最新のバスに触れ、街が近代化している様子を伝えました。
中心部の「ファンシーバザール」などの繁華街を散策するドスコイさん。この地域は日本人に似た顔立ちの人々が多く住むエリアとして知られており、他の都市では偏見を持たれることもある東北地方の人々にとって「都合のいい居心地のいい街」だと分析します。一方で、アッサムティーの産地でありながら、街中では意外にも紅茶が強くアピールされていない現実に驚く場面もありました。
その後、紅茶の競売所にあるティーラウンジを訪問し、本場のホワイトティーを体験。高級なお茶のメニューが並ぶ中から選び、提供された薄めのお茶にはちみつと砂糖を加えて味わいます。「お茶の味がします」「はちみつの味がほんのりして美味しい」と率直な感想を語りました。夜は宿泊先のホテルで、アッサムの伝統的なカレー風スープや大ぶりのロブスターを堪能。「カレー味がついて、さすがインドだね」と、スパイスの効いた本格的な味に大満足の様子を見せています。
インドの一般的なイメージとは少し異なる、アッサム州ならではの独自の文化や食の魅力が詳しく紹介されています。一味違うインド旅行の行き先や、現地のリアルな空気感を知るためのヒントとして、チェックしてみてはいかがでしょうか。
ドスコイさんはデリーから飛行機でグワハティへ移動。「インドの東北地方は貧しいイメージがある」としつつも、到着した空港の美しさに驚きを見せます。政府がイメージ払拭のために投資していると説明し、オートリクシャーで市内へ向かう道中では、綺麗に整備された道路や最新のバスに触れ、街が近代化している様子を伝えました。
中心部の「ファンシーバザール」などの繁華街を散策するドスコイさん。この地域は日本人に似た顔立ちの人々が多く住むエリアとして知られており、他の都市では偏見を持たれることもある東北地方の人々にとって「都合のいい居心地のいい街」だと分析します。一方で、アッサムティーの産地でありながら、街中では意外にも紅茶が強くアピールされていない現実に驚く場面もありました。
その後、紅茶の競売所にあるティーラウンジを訪問し、本場のホワイトティーを体験。高級なお茶のメニューが並ぶ中から選び、提供された薄めのお茶にはちみつと砂糖を加えて味わいます。「お茶の味がします」「はちみつの味がほんのりして美味しい」と率直な感想を語りました。夜は宿泊先のホテルで、アッサムの伝統的なカレー風スープや大ぶりのロブスターを堪能。「カレー味がついて、さすがインドだね」と、スパイスの効いた本格的な味に大満足の様子を見せています。
インドの一般的なイメージとは少し異なる、アッサム州ならではの独自の文化や食の魅力が詳しく紹介されています。一味違うインド旅行の行き先や、現地のリアルな空気感を知るためのヒントとして、チェックしてみてはいかがでしょうか。
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