吉沢亮がWカバー飾る「awesome! Vol.73」7.25発売 撮り下ろしグラビア＆ロングインタビュー収録
吉沢亮がWカバーを飾るムック「awesome! Vol.73」（シンコー・ミュージック）が、7月25日に発売される。
【写真】吉沢亮が登場する「awesome! Vol.73」バックカバー
創刊以来最多となる表紙を飾る吉沢が、今夏もWカバーで登場。7月25日に開幕するトニー賞6部門受賞のミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』と、7月17日公開の映画『キングダム 魂の決戦』について語るロングインタビューに加え、撮り下ろしの美麗グラビアを収録した大ボリュームの巻頭特集を届ける。
初回枚数限定特典として、アスマートでは吉沢のポストカードが付属する。
さらに、駒木根葵汰の連載「Life」には日向亘がゲスト出演。横山裕、高橋文哉、塩野瑛久、伊藤健太郎、渡邊圭祐、加藤清史郎、猪塚健太、沢村玲も登場するほか、「Pick Up Music」ではEBiDANとYUを特集する。
吉沢亮がWカバーを飾る「awesome! Vol.73」は、シンコー・ミュージックより7月25日発売。定価1800円（税抜）。
【写真】吉沢亮が登場する「awesome! Vol.73」バックカバー
創刊以来最多となる表紙を飾る吉沢が、今夏もWカバーで登場。7月25日に開幕するトニー賞6部門受賞のミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』と、7月17日公開の映画『キングダム 魂の決戦』について語るロングインタビューに加え、撮り下ろしの美麗グラビアを収録した大ボリュームの巻頭特集を届ける。
さらに、駒木根葵汰の連載「Life」には日向亘がゲスト出演。横山裕、高橋文哉、塩野瑛久、伊藤健太郎、渡邊圭祐、加藤清史郎、猪塚健太、沢村玲も登場するほか、「Pick Up Music」ではEBiDANとYUを特集する。
吉沢亮がWカバーを飾る「awesome! Vol.73」は、シンコー・ミュージックより7月25日発売。定価1800円（税抜）。