株式会社ウェイブダッシュ（東京都千代田区）が運営する地域応援サイト『生活ガイド.com』は、このほど「全国住みたい街ランキング2026」を発表しました。その結果、1位は「横浜市（神奈川県）」となり、上位陣の顔ぶれが維持される一方で、関西主要都市の躍進や、都内人気エリアのランクダウンなど、変化の兆しが見える結果となりました。



【ランキング】「全国住みたい街ランキング2026」TOP10

ランキングは、2025年4月〜2026年3月の期間における同サイト会員1万2789人の回答を集計し、ランキング化したといいます。そのほかの結果は以下の通りです。



調査の結果、「全国住みたい街ランキング2026」は、1位「横浜市（神奈川県）」、2位「札幌市（北海道）」、3位「福岡市（福岡県）」がTOP3となり、前回調査から変動なく、圧倒的な人気を維持する結果となりました。



注目は、関西の2大都市の躍進です。



「大阪市（大阪府）」は、前回の6位から2つ順位を上げ、TOP3に迫る4位にランクイン。「うめきた2期（グラングリーン大阪）」をはじめとする大規模な再開発に加え、IR（統合型リゾート）計画、そして2025年に開催された「大阪・関西万博」による都市としての勢いや注目度の高まりが、住みたい街としての魅力を大きく押し上げたと見られます。



また、「京都市（京都府）」が前回の13位から9位に返り咲き。急増するインバウンド（訪日外国人観光客）への対応や受け入れ体制の変化など、観光地としての枠を超えた「街のアップデート」が、ポジティブな印象につながったと推測されます。



一方で、前回4位と好調だった「世田谷区（東京都）」は7位へとランクダウン。高いブランド力を誇る同区ですが、再開発や万博のような「今後の成長への期待感」という要素において、本ランキングでは他都市の勢いに押される形となりました。