147cm現役アイドル、ナースコス姿にネット衝撃「たまらん」「可愛すぎる」 グラビアでも活躍中
アイドルグループ「INUWASI」のはのんまゆが4日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！して！」と投稿したのは自身のソロショット。タイトなナースコス姿で魅せた。ファンからは「たまらん」「可愛すぎる」などの声が集まった。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）
【写真】147cm現役アイドル、抜群プロポーション全開！ 大胆な水着ショットも（7枚）
2020年に結成されたINUWASIのメンバーとして、2025年8月にはメジャーデビューも果たしたはのん。2023年には水着グラビアに初挑戦し、以降はグループとしての活動と並行してグラビアでも活躍している。
そんな彼女が「おはのんちゃん！して！」と投稿したのは自身のソロショット。タイトなナースコス姿で魅せた。ファンからは「たまらん」「可愛すぎる」などの声が集まった。
引用：「はのんまゆ」X（@HANON_INWS）、「はのんまゆ」Instagram（@hanon_inws）