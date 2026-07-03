76歳ベテラン横浜市議が同僚女性にエレベーターでキス　不同意わいせつ容疑で書類送検　紹介文は「明るく楽しい家庭」

横浜市議会のベテラン議員が、視察先のホテルで同僚の女性市議にわいせつな行為をしたとして書類送検されたことが分かった。被害相談を受けた警察が捜査を進めたもので、市議会副議長も務めた経歴を持つ議員による不祥事に波紋が広がっている。

35年間活動するベテラン議員の「不同意わいせつ疑い」

神奈川・横浜市で、同僚の女性議員に対する不同意わいせつの疑いで、横浜市議会のベテラン議員が書類送検されたことがわかった。

書類送検されたのは、横浜市議会の谷田部孝一議員（76）だ。

2021年の横浜市の成人式では「本日、成人の日を迎えた皆様、誠におめでとうございます。横浜市会を代表して心よりお祝いを申し上げます」と語っていた。

捜査関係者によると、谷田部議員は2025年10月、議員数人と共に九州地方の都市を視察で訪問していた。

その際、宿泊先のホテルのエレベーターで一緒になった50代の女性議員に対し、同意を得ずにキスをするなどした疑いが持たれている。

翌月、被害について女性議員から相談を受け、捜査していた神奈川県警は1日、谷田部議員を不同意わいせつの疑いで書類送検した。

谷田部議員は立憲民主党所属で、横浜市議として9期連続で約35年間に渡って活動するベテラン議員だ。

2019年からの2年間は、市議会の副議長も務め、自身のホームページでは、「明るく楽しい家庭が私の基本です」と自己紹介していた。

また、選挙区である横浜市金沢区では、様々な団体の顧問などを務めているという。

（「イット!」7月2日放送より）