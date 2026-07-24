東京・上野で、特殊警棒やバールなどを所持し、強盗の準備をしたとして、3人が現行犯逮捕されました。1人は「闇バイトに応募して、これから強盗に行く」などと話していたということです。強盗予備の疑いで現行犯逮捕されたのは、▼住居・職業不詳の16歳の少年と、▼自称・ブラジル国籍の住居・職業不詳、コイチ・スカタンブルロ・カウアン容疑者（20）、▼神奈川県川崎市の職業不詳、角田翔大容疑者（34）です。3人は共謀のうえ、