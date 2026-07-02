新ドラマ『夫に不倫をお願いされました』堀井新太、久保田悠来らの出演決定！ OP主題歌は工藤静香
中村ゆりかと佐野玲於（GENERATIONS）がダブル主演を務め、7月9日より順次スタートするドラマ『夫に不倫をお願いされました』（テレビ大阪ほか）より、中村演じる花恵と「公認不倫」をする4人の男性を演じるキャストと、オープニング主題歌、第1話場面写真が解禁された。
【写真】中村ゆりか＆佐野玲於『夫に不倫をお願いされました』相関図
本作は、「コミックシーモア」で連載中の同名人気漫画を原作とする、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマ。作者・中家ヨシタカの実体験をもとに、仕事に追われる夫から「公認不倫」を提案された、子育てに奮闘する主婦・花恵が、セックスや夫への思いを家庭の外で満たそうと模索する姿を、時にコミカルに、時にシリアスに描き出す。
主婦・花恵（中村）は、夫・弘樹（佐野）と4歳の娘・春奈と幸せに暮らしていた。しかし、彼女には大きな悩みがあった。銀行で働く弘樹は日々激務に追われ、花恵はワンオペ育児の日々を送っているうえ、5年もの間セックスレスの状態が続いていたのだ。
自分の性生活はこのまま終わってしまうのではないか――。そんな不安を抱えていた花恵は、ある日意を決して夫を誘うが、拒絶されてしまう。積もり積もった鬱憤が爆発する中、弘樹は「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案し…。
弘樹から「公認不倫」の相手として【既存】元カレ、【新規】マッチングアプリ・クラブ、【業者】女性用風俗でセックス相手を探すことになった花恵。
花恵の元カレ・有澤優太役には堀井新太。マッチングアプリで知り合った大学生・俊哉役には8人組ダンスボーカルグループ「ICEx(アイス)」のメンバー・阿久根温世。クラブで知り合うイケオジ・反町役には久保田悠来。女性用風俗の人気セラピスト・アキラ役には南雲奨馬が決定した。この4人の男性との出会いによって、シたい妻と愛はあってもセックスはできない夫にどんな変化が訪れるのか…。
オープニング主題歌を担当するのは、デビュー39年目を迎え、アーティストとして進化を続ける工藤静香。ドラマの主題歌を担当するのは3年ぶり。主題歌となった「Dynamic」は、6月に発売されたロックをコンセプトにした同名の最新アルバムの表題曲。力強くエキゾチックなダンスチューンでドラマのオープニングを刺激的に盛り上げる。TVerでは、工藤静香「Dynamic」を使用したトレーラーを公開中だ。
ドラマ『夫に不倫をお願いされました』は、テレビ大阪にて7月9日より毎週木曜24時、テレビ愛知にて7月14日より毎週火曜25時30分、テレビ東京にて7月15日より毎週水曜27時20分放送。
堀井、阿久根、久保田、南雲奨馬のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有澤優太役：堀井新太
有り得ないことを言い出す夫とそれを受け入れて努力をしていく妻。読み進めていくと、なぜか、どこか受け入れながらページを読み進めてしまいました。気付くとあっという間にこの家族の行末を知りたくなる自分がいました。
妻の元カレという設定なんですが、あまり自分から確信をつけない少し内向的なタイプ。だけども男としてのプライドも少しある、典型的な報われない人だと思いました（笑）。
この作品は観れば観るほど味が出てきます。次はどうなるんだろ？と毎週気になると思います。この作品のゲストとしてトップバッターを任されたので、視聴者の皆さんを引き込むようなお芝居ができたらと思います。
■俊哉役：阿久根温世（ICEx）
シンプルな不倫ストーリーじゃなく、価値観、育児や結婚生活のリアルが丁寧に描かれているラブストーリーで、所々笑える部分もあり、読んでいて凄く惹き込まれる作品だなと感じました。
俊哉は、花恵の孤独を理解してあげようとしたり、優しく話を聞いたり、とにかく真っ直ぐで愛おしいキャラクターだなと思います。
「夫に不倫をお願いされました」という素敵な作品に参加させて頂き、とても嬉しく思っています。少しでも盛り上げられるよう、僕なりに全力で俊哉と向き合って演じたいと思います！ ぜひ、お楽しみください！
■反町役：久保田悠来
夫に不倫をお願いされる時代が遂にきたんですかね。夫婦の形は様々。趣味嗜好も様々
アグレッシブな題材ですね。それを体現するかのような役どころです。夫婦仲良くご覧ください。でも視聴後も仲良くしてくださいね。
■アキラ役：南雲奨馬
初めまして。アキラ役を務めさせてもらいます南雲奨馬です！
アキラは、一見すると軽く見えるかもしれませんが、その言動の裏には人間らしい葛藤や仕事に一生懸命な姿勢があって、とても魅力的で色気のある人物だと感じました。台本を読み込んでいく中で、自分自身も人との外側だけではなく人の心中にある大切さをとても考えさせられる役でした。
この作品にはさまざまな立場や想いが描かれているので、ぜひそれぞれの目線で楽しんでいただけたら嬉しいです。
【写真】中村ゆりか＆佐野玲於『夫に不倫をお願いされました』相関図
本作は、「コミックシーモア」で連載中の同名人気漫画を原作とする、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマ。作者・中家ヨシタカの実体験をもとに、仕事に追われる夫から「公認不倫」を提案された、子育てに奮闘する主婦・花恵が、セックスや夫への思いを家庭の外で満たそうと模索する姿を、時にコミカルに、時にシリアスに描き出す。
自分の性生活はこのまま終わってしまうのではないか――。そんな不安を抱えていた花恵は、ある日意を決して夫を誘うが、拒絶されてしまう。積もり積もった鬱憤が爆発する中、弘樹は「花恵のことは愛しているけど…外で解消してきてよ、セックスも寂しいも全部」と提案し…。
弘樹から「公認不倫」の相手として【既存】元カレ、【新規】マッチングアプリ・クラブ、【業者】女性用風俗でセックス相手を探すことになった花恵。
花恵の元カレ・有澤優太役には堀井新太。マッチングアプリで知り合った大学生・俊哉役には8人組ダンスボーカルグループ「ICEx(アイス)」のメンバー・阿久根温世。クラブで知り合うイケオジ・反町役には久保田悠来。女性用風俗の人気セラピスト・アキラ役には南雲奨馬が決定した。この4人の男性との出会いによって、シたい妻と愛はあってもセックスはできない夫にどんな変化が訪れるのか…。
オープニング主題歌を担当するのは、デビュー39年目を迎え、アーティストとして進化を続ける工藤静香。ドラマの主題歌を担当するのは3年ぶり。主題歌となった「Dynamic」は、6月に発売されたロックをコンセプトにした同名の最新アルバムの表題曲。力強くエキゾチックなダンスチューンでドラマのオープニングを刺激的に盛り上げる。TVerでは、工藤静香「Dynamic」を使用したトレーラーを公開中だ。
ドラマ『夫に不倫をお願いされました』は、テレビ大阪にて7月9日より毎週木曜24時、テレビ愛知にて7月14日より毎週火曜25時30分、テレビ東京にて7月15日より毎週水曜27時20分放送。
堀井、阿久根、久保田、南雲奨馬のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■有澤優太役：堀井新太
有り得ないことを言い出す夫とそれを受け入れて努力をしていく妻。読み進めていくと、なぜか、どこか受け入れながらページを読み進めてしまいました。気付くとあっという間にこの家族の行末を知りたくなる自分がいました。
妻の元カレという設定なんですが、あまり自分から確信をつけない少し内向的なタイプ。だけども男としてのプライドも少しある、典型的な報われない人だと思いました（笑）。
この作品は観れば観るほど味が出てきます。次はどうなるんだろ？と毎週気になると思います。この作品のゲストとしてトップバッターを任されたので、視聴者の皆さんを引き込むようなお芝居ができたらと思います。
■俊哉役：阿久根温世（ICEx）
シンプルな不倫ストーリーじゃなく、価値観、育児や結婚生活のリアルが丁寧に描かれているラブストーリーで、所々笑える部分もあり、読んでいて凄く惹き込まれる作品だなと感じました。
俊哉は、花恵の孤独を理解してあげようとしたり、優しく話を聞いたり、とにかく真っ直ぐで愛おしいキャラクターだなと思います。
「夫に不倫をお願いされました」という素敵な作品に参加させて頂き、とても嬉しく思っています。少しでも盛り上げられるよう、僕なりに全力で俊哉と向き合って演じたいと思います！ ぜひ、お楽しみください！
■反町役：久保田悠来
夫に不倫をお願いされる時代が遂にきたんですかね。夫婦の形は様々。趣味嗜好も様々
アグレッシブな題材ですね。それを体現するかのような役どころです。夫婦仲良くご覧ください。でも視聴後も仲良くしてくださいね。
■アキラ役：南雲奨馬
初めまして。アキラ役を務めさせてもらいます南雲奨馬です！
アキラは、一見すると軽く見えるかもしれませんが、その言動の裏には人間らしい葛藤や仕事に一生懸命な姿勢があって、とても魅力的で色気のある人物だと感じました。台本を読み込んでいく中で、自分自身も人との外側だけではなく人の心中にある大切さをとても考えさせられる役でした。
この作品にはさまざまな立場や想いが描かれているので、ぜひそれぞれの目線で楽しんでいただけたら嬉しいです。