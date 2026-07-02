デビューした教え子の公演で暴言、番組で中指…KARA『ミスター』のカリスマ振付師、言動が物議

振付師のペ・ユンジョンが、ガールズグループI.O.Iのコンサートで浮上した暴言疑惑について、自ら釈明し謝罪したなか、過去の番組での“中指騒動”まで再び注目を浴びている。

去る7月1日、YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」には、「ペ・ユンジョン、ヒット曲のダンス製造機でありガールズグループ泣かせのプロ」というタイトルの動画が公開された。

【写真】ペ・ユンジョン、KARAとの秘蔵写真

同日、ペ・ユンジョンはBrown Eyed Girlsの『Abracadabra』、KARAの『ミスター』、EXIDの『UP＆DOWN』、T-ARAの『Bo Peep Bo Peep』、さらにオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1の『PICK ME』など、数々の女性アイドルの有名な振付を生み出した裏話を伝えた。

特に、最近行われたI.O.Iのコンサートでカメラに捉えられた場面も言及された。当時、ペ・ユンジョンはステージで『PICK ME』のダンスを踊っていた際、暴言を吐いているように見えるという疑惑に包まれていた。

タレントのタク・ジェフンが、「無意識に暴言を吐いたのではないか」と尋ねると、ペ・ユンジョンは「私が（公の場で）暴言を吐くわけがない」としながらも、「だけど、本当に違うと思っていても、もし無意識に出てしまっていたのだとしたら、本当に反省しなければならないと思う」と頭を下げた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」）ペ・ユンジョン

しかし、この場面が公開された後、ネット上ではさまざまな反応が続いた。一部のネットユーザーは、「普段の癖が出たのではないか」「日常的に暴言を吐いているようだ」などの反応を示した。さらに、過去に番組で浮上していた騒動まで取り上げた。

実際、2016年、ペ・ユンジョンはMBCのバラエティ番組『マイ・リトルTV』に出演した際、不適切な指のジェスチャーと発言で物議を醸した。

当時、彼女は『PRODUCE 101』出演者の連絡先を尋ねる視聴者に対し、「電話番号を聞くのはもうやめてください」と話す過程で、中指を立てた。そして、その場面がそのまま放送され、議論を呼んだ。

（写真＝MBC）『マイ・リトルTV』でのペ・ユンジョン（右）

議論が大きくなると、ペ・ユンジョンは自身のSNSを通じて「番組で、あまりにも何も考えずに発言し行動した点について、本当に申し訳なく、重ねてお詫び申し上げる」として、「上手くやろうとしたのですが、番組は誰にでもできるものではないと痛感した。あまり嫌わないで」と公式に謝罪した。

なお、ペ・ユンジョンは2014年にボーイズグループX-Large出身のジェロームと結婚したが、2017年に離婚。

その後、2019年に11歳年下の元サッカーコーチ、ソ・ギョンファンと再婚し、2021年に第一子となる男児を出産した。