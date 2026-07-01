6月28日21時55分ごろ、神戸市兵庫区福原町の風俗店で、従業員の女性（33）と30代の客の男性が血を流して倒れているのが見つかった。兵庫県警は男性が刃物で女性を刺した後に自らも刺し、自殺を図ったとみている。

【写真を見る】「胸にナイフが突き刺さったまま心配蘇生...」事件直後の緊迫した様子、”ベテラン人気嬢”だった被害者の女性の姿も

"太客"だったという男と、女性の間に何があったのか──。大手紙在阪記者が事件を解説する。

「男性は当日夜、6時間の枠で女性を指名し来店。利用時間を過ぎても連絡がなかったため、男性スタッフが部屋に確認しにいったところ、内側から鍵がかけられていて応対がなかった。スタッフが鍵を開けて室内に入ったところ、男女は服をきたままの状態で倒れていた。女性はソファに横向き、男はベッドにうつ伏せの状態で血を流していたそうです。

男は2〜3年前から店を利用していた常連客で、女性とは面識があった。県警はトラブルの有無を含めて、殺人事件とみて捜査を進めている」

現場は神戸電鉄などの新開地駅から300メートルほどの距離にある、風俗店が立ち並ぶエリア。関西地区でも有数の歴史ある"色街"だ。取材班は現地を訪れ、事件直後の緊迫の一幕を目撃した男性に話を聞くことができた。

「22時過ぎですね。僕が見かけた時にはもう警官や消防隊が10人くらい店の前に集まっていました。治安がいい場所ではないので、また警察沙汰かくらいに思っていたんですが、胸にナイフみたいなものが刺さったままの男性が心臓マッサージされていて……。これは殺人やなって思った。すでに亡くなっているとわかったのか、すぐにストレッチャーに乗せられ、ブルーシートに包まれて運ばれていきました。

亡くなったとされている女性は、ここら辺では有名な人気ベテラン嬢です。少なくとも5年以上は働いてるんちゃうかな」

男性が当日22時19分に撮った動画には証言どおり、胸に刃物が突き刺さった男性の姿があった。地面に横たわる男性を複数の警官や消防隊員が取り囲み、鑑識らしき職員が写真撮影する様子も確認できる。撮影開始から1分ほどすると、男性を乗せたストレッチャーが、7〜8人の警官に囲まれて、路地の奥に運ばれていった。

男性は"エースニキ"と呼ばれ…

女性が働いていたのは、いわゆる"高級店"だ。店のサイトなどを確認したところ、価格帯は3万7000〜6万2000円だった。近隣の無料案内所に勤める男性が言う。

「お店自体はできてまだ10年くらいで、比較的新しいです。福原には50店舗以上お店があるのですが、あそこはオープン当初『高級店×大衆店』のコンセプトを打ち出した革新的なお店だと、界隈では有名です。亡くなった方は"高級嬢"にあたる方でした。お客さんがたくさんついている人気嬢ですね。

当日は別の案内所の知り合いから、現場の写真が送られてきて事件に気づきました。女性がブルーシートに包まれて、救急車に運ばれていくのを目撃したみたいです。うちはややあそこから離れているんですが、警察官が3人、走ってお店の方に向かっているのを見かけて『何事かな』とは思いました」

男性が続ける。

「僕もこの仕事は長いのですが、現場になった部屋の内側から鍵がかかっていたというのは不思議に思いました。基本的には、何かあった時のためにプレイルームに鍵はつけないんですよ。お店の事情かもしれませんので詳しいことはわかりませんが、逃げられない状態で刃物を出されて女の子は相当怖かったはず」

男女を知る店の常連客はこう証言した。

「男性は彼女から"エースニキ"と呼ばれていた太客です。2年ほど前からお店に通うようになり、彼女にゾッコンでした。自分がお店に行けないのに"枠"を買うことなどもあり、かなり入れ込んでいたようです」

関連は不明であるものの、事件直前、店の匿名掲示板人にはこんな不穏な投稿も残されている。

〈僕は君をじてるから。世界中の誰もが君を裏切っても、僕は絶対に君を信じる〉（6月28日17時27分、原文ママ以下同）

〈伝説のカウントダウン迄あと少しwwwww 何を信じてたん〉（6月28日20時7分）

県警は6月30日に遺体の司法解剖を実施。男性の身元の確認を急ぐとともに、捜査を進めている。

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