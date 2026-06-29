BE:FIRST、切ないラブソング「Missing」MV公開。自身初の2本立ての作品に
BBE:FIRSTが、本日6月29日(月)に先行配信した10枚目のシングル「Missing」のMV2本を公開した。今回は「Story ver.」をプレミア公開し、続けて「Move ver.」をサプライズでプレミア公開するという、自身初の試みとなった。
5th Anniversary Project 第2弾シングルであり、記念すべき10枚目のシングルでもある「Missing」は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。BE:FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。
MVは窪塚愛流が主演を務めるドラマ仕立ての「Story ver.」と、BE:FIRSTのダンスパフォーマンスを軸に構成された「Move ver.」で展開されている。「Story ver.」では主人公の留学先として、「Move ver.」ではBE:FIRSTのパフォーマンス場所として、同じタイで撮影されており、それぞれ異なる視点から別々の物語が描かれる中、ある繁華街を舞台に2つの物語が交差する。
「Story ver.」では、切なさと高揚感が同居するサウンドや、「ずっと続いていてほしい時間」「消えてほしくない記憶」といった歌詞の世界観をもとに、夢と現実の狭間を漂うような映像を目指しており、手が届きそうで届かないもどかしさや、不安定だからこそ際立つ儚さ、美しさを描いた世界観に仕上がっている。
「Move ver.」は、異国情緒あふれるタイを舞台に、BE:FIRSTのダンスパフォーマンス中心に構成された内容だ。洗練されたダンスパフォーマンスはもちろん、チームワークの良さも感じ取れる映像に仕上がっている。
「Story ver.」と「Move ver.」は、それぞれ単独の映像作品として楽しめる映像でありながら、2つの映像を続けて見ることで、物語の背景や登場人物の心情がより立体的に浮かび上がる構成となっている。それぞれの視点が交差することで生まれる新たな発見や、物語の奥行き、さまざまな“消えてほしくない儚い瞬間の美しさ”をぜひ味わっていただきたい。O〜」も併せて合計3曲が収録される。
◾️先行配信「Missing」
2026年6月29日 リリース
Streaming & Download：https://avex.ffm.to/missing
Written by Eyelar Mirzazadeh, Guy James Robin, Ed Drewett, Samuel Romans, SKY-HI
Produced by Jonas Blue, SKY-HIXXXX・XXXX）
◾️10thシングル「Missing」
2026年7月1日 リリース
レーベル：B-ME
予約：：https://befirst.lnk.to/Missing
▼CD収録内容（全品番共通）
1.Missing
2.Why, Why
3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
メインジャケット
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
Music Video
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-
3.Missing -Music Video Behind The Scenes-
LIVE 01
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
LIVE 02
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
9.Want it (SHUNTO)
©NTV
◾️＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞
詳細：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
2026年9月25日(金)：BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall
2026年9月27日(日)：TAIPEI・Legacy TERA
2026年10月3日(土)：MANILA・New Frontier Theater
2026年10月22日(木)：NEW YORK・Racket NYC *追加公演
2026年10月23日(金)：NEW YORK・Gramercy Theatre
◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞
詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
○東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
○みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
○埼玉・ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
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