BBE:FIRSTが、本日6月29日(月)に先行配信した10枚目のシングル「Missing」のMV2本を公開した。今回は「Story ver.」をプレミア公開し、続けて「Move ver.」をサプライズでプレミア公開するという、自身初の試みとなった。

5th Anniversary Project 第2弾シングルであり、記念すべき10枚目のシングルでもある「Missing」は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ/Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。BE:FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。

https://youtu.be/I_6m6_Ylyd8

MVは窪塚愛流が主演を務めるドラマ仕立ての「Story ver.」と、BE:FIRSTのダンスパフォーマンスを軸に構成された「Move ver.」で展開されている。「Story ver.」では主人公の留学先として、「Move ver.」ではBE:FIRSTのパフォーマンス場所として、同じタイで撮影されており、それぞれ異なる視点から別々の物語が描かれる中、ある繁華街を舞台に2つの物語が交差する。

「Story ver.」では、切なさと高揚感が同居するサウンドや、「ずっと続いていてほしい時間」「消えてほしくない記憶」といった歌詞の世界観をもとに、夢と現実の狭間を漂うような映像を目指しており、手が届きそうで届かないもどかしさや、不安定だからこそ際立つ儚さ、美しさを描いた世界観に仕上がっている。

「Move ver.」は、異国情緒あふれるタイを舞台に、BE:FIRSTのダンスパフォーマンス中心に構成された内容だ。洗練されたダンスパフォーマンスはもちろん、チームワークの良さも感じ取れる映像に仕上がっている。

「Story ver.」と「Move ver.」は、それぞれ単独の映像作品として楽しめる映像でありながら、2つの映像を続けて見ることで、物語の背景や登場人物の心情がより立体的に浮かび上がる構成となっている。それぞれの視点が交差することで生まれる新たな発見や、物語の奥行き、さまざまな“消えてほしくない儚い瞬間の美しさ”をぜひ味わっていただきたい。O〜」も併せて合計3曲が収録される。

◾️先行配信「Missing」

2026年6月29日 リリース

Streaming & Download：https://avex.ffm.to/missing Written by Eyelar Mirzazadeh, Guy James Robin, Ed Drewett, Samuel Romans, SKY-HI

Produced by Jonas Blue, SKY-HIXXXX・XXXX）

◾️10thシングル「Missing」

2026年7月1日 リリース

レーベル：B-ME

予約：：https://befirst.lnk.to/Missing ▼CD収録内容（全品番共通）

1.Missing

2.Why, Why

3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜

【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \5,445（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



＜映像収録内容＞

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY



【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,420（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



＜映像収録内容＞

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Music Video Behind The Scenes-



【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,595（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

メインジャケット



【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \8,195（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



＜映像収録内容＞

Music Video

1.Missing -Music Video-

2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-

3.Missing -Music Video Behind The Scenes-



LIVE 01

平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮

1.New Chapter

2.BF is…

3.GRIT

4.Secret Garden

5.Brave Generation

6.Boom Boom Back

7.Mainstream

8.Masterplan

9.Don’t Wake Me Up

10.Sailing

11.Great Mistakes

12.Blissful

13.Bye-Good-Bye

14.夢中

15.I Want You Back

16.BE:FIRST ALL DAY



LIVE 02

D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026

1.GRIT

2.Mainstream

3.Secret Garden

4.Stare In Wonder

5.Sapphire

6.Don’t Wake Me Up

7.I Want You Back

8.BE:FIRST ALL DAY

9.Want it (SHUNTO)



©NTV

▼形態／価格【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \5,445（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \5,445（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード＜映像収録内容＞平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮1.New Chapter2.BF is…3.GRIT4.Secret Garden5.Brave Generation6.Boom Boom Back7.Mainstream8.Masterplan9.Don’t Wake Me Up10.Sailing11.Great Mistakes12.Blissful13.Bye-Good-Bye14.夢中15.I Want You Back16.BE:FIRST ALL DAY【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,420（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,420（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード＜映像収録内容＞1.Missing -Music Video-2.Missing -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】価格 : \1,595（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコードメインジャケット【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \8,195（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \8,195（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック＜映像収録内容＞Music Video1.Missing -Music Video-2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-3.Missing -Music Video Behind The Scenes-LIVE 01平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮1.New Chapter2.BF is…3.GRIT4.Secret Garden5.Brave Generation6.Boom Boom Back7.Mainstream8.Masterplan9.Don’t Wake Me Up10.Sailing11.Great Mistakes12.Blissful13.Bye-Good-Bye14.夢中15.I Want You Back16.BE:FIRST ALL DAYLIVE 02D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 20261.GRIT2.Mainstream3.Secret Garden4.Stare In Wonder5.Sapphire6.Don’t Wake Me Up7.I Want You Back8.BE:FIRST ALL DAY9.Want it (SHUNTO)©NTV

◾️＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞

詳細：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

2026年9月25日(金)：BANGKOK・Samyan Mitrtown Hall

2026年9月27日(日)：TAIPEI・Legacy TERA

2026年10月3日(土)：MANILA・New Frontier Theater

2026年10月22日(木)：NEW YORK・Racket NYC *追加公演

2026年10月23日(金)：NEW YORK・Gramercy Theatre

◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞

詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/ ○東京ドーム

2027年1月11日（月・祝）

2027年1月12日（火） ○みずほPayPayドーム福岡

2027年2月13日（土）

2027年2月14日（日） ○埼玉・ベルーナドーム

2027年3月6日（土）

2027年3月7日（日）

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