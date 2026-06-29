SVG参入のリガーレ仙台に永田詩織、尾上瑞穂、山本仁菜、内山優衣の4選手が加入！

29日、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）に所属するリガーレ仙台は、アウトサイドヒッターの永田詩織（20）、尾上瑞穂（23）、山本仁菜（24）、リベロの内山優衣（24）の4選手が加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

永田は宮崎県出身、宮崎日本大学高校を卒業後に広島オイラーズに入団。今季はVリーグ女子のレギュラーシーズン26試合でベンチ入りし133得点を挙げるも、広島は2025-26シーズン限りで活動を終了していた。

尾上は神奈川県出身、下北沢成徳高校、松蔭大学を経て2025年にヴィアーレ兵庫に入団。モンゴルのミントネット・ゴビへ期限付き移籍するも、ヴィアーレ兵庫は5月いっぱいで活動終了、同日をもって退団していた。

山本は石川県出身で、金沢星陵大学を卒業後に信州ブリリアントアリーズに入団。今季はVリーグ女子のレギュラーシーズン5試合でベンチ入りを果たした。

内山は八女学院高校、長崎国際大学を経て2024年に岡山シーガルズに入団。今季は大同生命SV.LEAGUE WOMENのレギュラーシーズン14試合でベンチ入りを果たした。

4選手はクラブを通じてコメントしている。

■永田詩織

「この度、リガーレ仙台に入団することになりました。永田詩織です。新しい環境になりますが、バレーボールが出来ることに感謝をし、沢山の方々から応援されるような選手になれるよう全力で取り組んでいきます！リガーレ仙台に貢献できるよう頑張りますので応援よろしくお願いいたします！」

■尾上瑞穂

「この度リガーレ仙台に入団させていただくことになりました、尾上瑞穂です。たくさんの方の支えがあり、このチームでプレーできることに感謝しています。常に向上心を持ち、チームの勝利に貢献できるよう自分らしく頑張ります！今後も温かいご声援よろしくお願い致します」

■山本仁菜

「この度、リガーレ仙台に入団させていただくことになりました。山本仁菜です。1日でも早く新しい環境に慣れ、チームの勝利と発展に貢献できるように頑張ります。感謝の気持ちを忘れず、バレーボールを楽しみます！応援よろしくお願いいたします！」

■内山優衣

「この度、リガーレ仙台に入団することになりました、内山優衣です。新しい環境でバレーボールができることをとても楽しみにしています。感謝の気持ちを忘れず、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！」