osage、新曲「さよならについて」8/5配信リリース＆全国ワンマンツアー「Look ALive」決定

6月27日(土)Spotify O-WESTにて、東名阪２マンツアー「AGE AGEトゥナイト2026」ツアーファイナルを開催した4ピースロックバンド、osage。

その会場にて、8月5日(水)に、新曲「さよならについて」をデジタルシングルとしてリリース。

また、10月より、次なるライブツアー”osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」”を開催すると発表した。

本ツアーは10月4日(日)の宮城・仙台公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、広島の5カ所を周る。

また、同日6月27日(土) 20:30より、チケットのオフィシャル先行予約がスタートした。

■リリース情報

osage

デジタルシングル「さよならについて」

2026年8月5日(水)配信開始

◎Pre-Add・Pre-Save受付中



■ツアー情報

osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」

【2026年】

・10/4(日) 仙台LIVE HOUSE enn3rd（OPEN17:30 / START18:00）

・10/10(土) 福岡Queblick（OPEN17:30 / START18:00）

・10/23(金) 名古屋ell.SIZE（OPEN18:30 / START19:00）

・10/24(土) 広島Cave-Be（OPEN17:30 / START18:00）

・11/1(日) 渋谷クラブクアトロ(OPEN17:15 / START18:00)



■osage プロフィール

Vo/Gt.山口ケンタ、Gt.金廣洸輝、Ba.ヒロクサマ、Dr.田中優希からなる、4人組ロックバンド。下北沢にて結成。2017年春より精力的に活動を始める。

感情を最大限にのせて歌うボーカル山口ケンタのハイトーンボイスと一体感溢れる確かな演奏力が織りなす楽曲はラブソングからラウドなロックまでをエモーショナルに表現。

2024年6月19日(水)にMBSドラマイズム「墜落JKと廃人教師Lesson2」のエンディング主題歌「残り香」を配信リリース。7月27日(土) 「ENSEMBLE TOUR 2024」ツアーファイナルにて、ソニー・ミュージックレーベルズからのメジャーデビューを発表し、8月7日(水)にメジャーデビュー両A面シングル「マイダイアリー / 透明な夏」を配信リリース。その後9月25日(水)に両A面シングル「ジオメトリック / and goodbye」を配信リリース。「ジオメトリック」はTBSドラマストリーム『毒恋～毒もすぎれば恋となる～』エンディングテーマ。「and goodbye」は少女漫画「君を忘れる恋がしたい」3巻コラボソング。

2025年1月15日(水)Major 1st EP 『フラグメントe.p』をCDリリース。表題曲「フラグメント」は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットTVアニメ『青のミブロ』第2クールエンディングテーマ。また4月3日(木)配信開始した「オーバードライヴ」はBS-TBS木曜ドラマ23『すぱいす。』主題歌。

2026年5月27日(水)にリリースした最新曲「ヒトリゴト」は、BS朝日・TOKYO MX TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』オープニングテーマとなっている。