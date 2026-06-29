安住紳一郎アナ、生放送で美輪明宏さんに感謝「大変お世話になりました」 共演でかわいがられ「大丈夫。この人、本当にいい性格だから」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、29日放送の同局系情報番組『THE TIME,』（月〜金 前5：20）に生出演。今月20日に歌手で俳優の美輪明宏さんが91歳で亡くなったことを受け、思い出を振り返り、感謝した。
【写真】銀座でデビューした丸山明宏（美輪明宏さん）の姿
番組では午前5時台から何度も繰り返し、美輪さんの功績を振り返った。そのなかには、安住アナが出演した『ぴったんこカン・カン』の映像も。安住アナが華道家の假屋崎省吾と美輪さんの自宅を訪れた際は、ピンクの衣装を着た美輪さんに安住アナが「あまりにも同化していたピンクだったので気付きませんでした」と話すと、美輪さんは笑顔で「保護色なの。私カメレオンだから」とユーモアあふれる返答。さらに「天国って霊視するとこういう色なの」と話すと、安住アナも「死にたかないなって感じですけど」と丁々発止のやり取りを展開した。
また、同番組のスタジオに出演した際は、安住アナの顔をなでて「なんてかわいいんでしょう」と話すと安住アナは照れた様子に。さらに美輪さんが「私によくしてくださる方はみんな出世する」「この人すごくなるよって言った人、1回も間違えたことがない」と話すと安住アナは「喉かわきませんか？すぐにお茶出しますよ」と急なごますり。美輪さんはそんな安住アナを「この人は自分で腹黒いっておっしゃっているから…。だからそれでいいの。大丈夫。この人、本当にいい性格だから」と評し、「出世します？」と聞かれると「えっ、これ止まりね（笑）」とスタジオを沸かせ、安住アナは「安住万歳でございます」と喜んだ。
VTR終わりで視聴者の声を紹介した安住アナは、「私もね、大変お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます」と感謝し「関心度ランキング、美輪さんの訃報をお伝えしました」とまとめた。
【写真】銀座でデビューした丸山明宏（美輪明宏さん）の姿
番組では午前5時台から何度も繰り返し、美輪さんの功績を振り返った。そのなかには、安住アナが出演した『ぴったんこカン・カン』の映像も。安住アナが華道家の假屋崎省吾と美輪さんの自宅を訪れた際は、ピンクの衣装を着た美輪さんに安住アナが「あまりにも同化していたピンクだったので気付きませんでした」と話すと、美輪さんは笑顔で「保護色なの。私カメレオンだから」とユーモアあふれる返答。さらに「天国って霊視するとこういう色なの」と話すと、安住アナも「死にたかないなって感じですけど」と丁々発止のやり取りを展開した。
VTR終わりで視聴者の声を紹介した安住アナは、「私もね、大変お世話になりました。お世話になりました。ありがとうございます」と感謝し「関心度ランキング、美輪さんの訃報をお伝えしました」とまとめた。