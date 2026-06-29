【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦の「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、ブラジル代表のアンチェロッティ監督とが前日会見に出席した。

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アンチェロッティ監督は２５年１０月の親善試合以来となる日本との再戦について「（その後に）日本はイングランドにも勝っていましたね。敬意を表します。でも、明日は勝たなければ。（位置づけは）ファイナルですから」とキッパリと語った。

親善試合では前半に２点を奪いながらも、後半に日本の猛プレスに屈する形となり、３失点で逆転負けした。指揮官は「日本は後半にすごくいいプレーをした。そのことは（次の試合でも考慮に入れないといけない」と語った。

また、ブラジルメディアから「日本の選手を１人、チームに加えるとしたら？」と質問された指揮官は「イタリアのパルマでプレーしている鈴木彩艶だね。なぜかというと、私の故郷がパルマだからだ」とニコリと笑った。

◆カルロ・アンチェロッティ １９５９年６月１０日、イタリア出身。６７歳。現役時代はローマやＡＣミランでプレーし、指導者転身後はユベントス、ＡＣミラン、チェルシー、バイエルン、パリＳＧなどを指揮。英仏伊独西の５大リーグ制覇を成し遂げた唯一の監督。２４〜２５年季限りでＲマドリードを退団し、同年５月に初の外国人監督としてブラジル代表監督就任。