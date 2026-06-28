「西武１−４日本ハム」（２８日、ベルーナドーム）

日本ハムが逆転勝ちでこのカード勝ち越し。貯金を今季最多の９とし、首位とのゲーム差を３に縮めた。先発の福島は６回４安打１失点で３勝目。打線は１点を追う五回２死満塁から水谷が決勝の逆転２点適時打を放った。

五回２死満塁。水谷は２球で追い込まれて「終わったと思った」と苦笑い。２球ボールを選んだ後、短く持ったバットで、外角低めの直球を右前に運んだ。「粘ってたらフォアボールもそうですし、甘いところは来るっていう思いはあったんで。もう必死でいきました」と振り返った。

水谷はこのカードから髪をコーンロウにして臨む。北海道の大地をイメージした限定ユニホーム着用と同じタイミング。「北の大地を意識してってことだったんで。トウモロコシは北海道名物だと思いますし、僕自身北海道の夏の食べ物で一番好きなのはコーンなので、そこは紐づけてって感じです」とこだわりのヘアスタイルの意味を明かした。

貴重な逆転打。限定ユニホームで首位西武に勝ち越し、ゲーム差は３。「大きいと思います。僕個人としてもいいイメージで終われたってのは次の西武戦にもそうですし、次のカードにも繋がるところはあると思いますし、チームとしても今日勝って、入るのと、負けて入るのでは全然違うと思うので良かったと思います。ここから、どんどん乗っていけたらなと思います」と上を見据えた。