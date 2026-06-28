ブラマヨ小杉、持病を告白「『何年後かに急に死んでもおかしくないですよ』って…」治療法も明かす「すごい楽になって」
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズ小杉竜一（52）が、26日深夜放送のTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』（毎週金曜 深1：00）に出演。持病を明かした。
【写真】けっこう多い…小杉と同じ持病を抱える芸人
最近の健康の話題の中で、小杉は「最近はホンマにCPAP（シーパップ、持続陽圧呼吸療法）」と、睡眠時無呼吸症候群（SAS）の治療を行っていることを明かした。
当初は「全然ええっていう感じだったんすよ」というが、「ロケで検査したら僕1分に1回無呼吸だったんですよ。60分検査したら、59分ぐらい無呼吸やったんすよ」とCPAPを始めた経緯を説明。これにはバナナマン・設楽統も「は？死んでんじゃん」と驚きを見せた。
さらに小杉は「この先、何年後かに急に死んでもおかしくないですよって言われて。酸素飽和濃度みたいなのが、僕普通90後半じゃないですか、普通。90切ったらしんどいんですけど。無呼吸の時は60台とからしくて。呼吸器系の病気やったら、呼吸器つけなあかんぐらいの飽和度になってましたよって言われて。で、つけたんですよ」と説明した。
続けて「でもそれで、すごい楽になって。だから今はCPAP吸いたくてしゃーないんっすもん」と話した。これに設楽は「やばい、依存してるじゃん。それ何か違うやつ。シーシャ（水たばこ）の間違いじゃない」と笑いを誘っていた。
【写真】けっこう多い…小杉と同じ持病を抱える芸人
最近の健康の話題の中で、小杉は「最近はホンマにCPAP（シーパップ、持続陽圧呼吸療法）」と、睡眠時無呼吸症候群（SAS）の治療を行っていることを明かした。
当初は「全然ええっていう感じだったんすよ」というが、「ロケで検査したら僕1分に1回無呼吸だったんですよ。60分検査したら、59分ぐらい無呼吸やったんすよ」とCPAPを始めた経緯を説明。これにはバナナマン・設楽統も「は？死んでんじゃん」と驚きを見せた。
続けて「でもそれで、すごい楽になって。だから今はCPAP吸いたくてしゃーないんっすもん」と話した。これに設楽は「やばい、依存してるじゃん。それ何か違うやつ。シーシャ（水たばこ）の間違いじゃない」と笑いを誘っていた。