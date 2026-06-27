【ナルミヤキャラクターズ】『シャーベット☆しゅわしゅわシリーズ』が2026年7月10日（金）より発売！
「ナルミヤキャラクターズ」から、爽やかなシャーベットカラーがかわいい『シャーベット☆しゅわしゅわシリーズ』が7月10日（金）より百貨店およびナルミヤオンラインにて発売。待望の人気アイテムも再販売される。
＞＞＞しゅわしゅわシリーズアイテムをチェック！（写真13点）
ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」と「pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）」より、平成リバイバルブームを背景にZ世代・α世代からも注目を集める「ナルミヤキャラクターズ」の新シリーズ『シャーベット☆しゅわしゅわシリーズ』が登場。
本シリーズでは、ベリエちゃんやナカムラくんなどのキャラクターたちが、淡いシャーベットカラーのデザインで登場。キラキラと弾けるソーダをイメージした、夏らしい爽やかな世界観に仕上げている。
また、推し活をもっと自分らしく楽しんでいただきたいという想いから、新たにアクスタケースをはじめ、立体的なキャラクターがちょこんと乗ったクリップやトレカケースなどのアイテムをラインアップ。お気に入りのキャラクターや推しと一緒におでかけを楽しめる、持ち歩くだけで気分が上がるアイテムが揃っている。
＞＞＞しゅわしゅわシリーズアイテムをチェック！（写真13点）
ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」と「pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）」より、平成リバイバルブームを背景にZ世代・α世代からも注目を集める「ナルミヤキャラクターズ」の新シリーズ『シャーベット☆しゅわしゅわシリーズ』が登場。
また、推し活をもっと自分らしく楽しんでいただきたいという想いから、新たにアクスタケースをはじめ、立体的なキャラクターがちょこんと乗ったクリップやトレカケースなどのアイテムをラインアップ。お気に入りのキャラクターや推しと一緒におでかけを楽しめる、持ち歩くだけで気分が上がるアイテムが揃っている。
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