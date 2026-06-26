“日本一の弁当”も登場… “激安弁当”は物価高の救世主か、それとも破壊者か 26日放送『ガイアの夜明け』
テレビ東京で26日午後10時から、『ガイアの夜明け』が放送される。今回は「“激安弁当”の真実！〜物価高の救世主か、それとも破壊者か〜」と題した内容を放送する。
【写真】うまそう…“日本一の弁当”を作るマミーマートの惣菜
「ドン・キホーテ」を運営するPPIHは、2026年6月期の売上高が約2兆4350億円の見込みで、小売業界全体で4位に駆け上がった。森屋秀樹CEOが率いる巨大グループが、いま食品を武器にした新業態「ロビン・フッド」に社運を賭ける。4月には首都圏に約120店舗を持つ老舗スーパー「オリンピック」の買収を発表。「関東のゲームチェンジャーになる」と宣言した。
新業態の責任者は、常務の片桐三希成氏（49）。「我々はスーパーじゃない」と言い切る。ドンキの強みでもある、利益の出やすい非食品の売り場を一般的なスーパーの倍となる約4割にし、その利益を原資に弁当などの食品を激安で売る。逆の見方をすると激安な食品で客を集め、非食品を売る戦略だ。食品スーパーの営業利益率がわずか1〜3％という世界で、ドンキの営業利益率は約7％。非食品で稼ぐドンキ流の戦い方を持ち込む。
現場を任されたのは、買収されたユニー出身の石田学氏（51）。ロビンの開業を前に全国21県を回り、150食以上の総菜を食べ歩いて商品を磨いてきた。肉巻きおにぎりを片手で食べられる「うみゃ〜棒」、天ぷらを選べるセルフうどん、自らライスにルーを盛るカレーなど。ドンキ流の楽しむ要素を盛り込んだ“エンタメ総菜”。「外食に勝てる総菜を作る」と意気込む。
4月のグランドオープンには約500人が行列。総菜で客を呼び、ついで買いの非食品で稼ぐ狙いはどうなったのか。一方、周辺の飲食店からは、意外な声が聞こえてきた。物価高に挑む新業態は、救世主なのか、それとも破壊者なのか、密着取材する。
2月、幕張メッセで開かれた「お弁当・お惣菜大賞」。全国約1万5000点のトップに立ったのが、埼玉発の食品スーパー「マミーマート」の「白海老と桜海老の炊き込みご飯弁当」だった。その他の弁当も含めて、入選数は日本一。指揮を執るのは、社長の岩崎裕文氏（54）だ。
ルーツは1959年に創業した一軒の青果店。2000年代に大手チェーンの進出で13億円の赤字に転落する。創業家3代目の岩崎氏が、総菜と生鮮を武器にした新業態「生鮮市場TOP！」への転換を断行し、V字回復させた。いまや首都圏に91店舗、今期の売上予想は約2250億円に上る。
日本一の弁当を生む心臓部が、自社の総菜工場「彩裕フーズ」。多くの工場が機械化を進める中、あえて人の手にこだわり、ドレッシングもパンも原料から作る徹底した内製化で、低価格と全国一の味を両立させている。
新商品の開発を率いるのは、数々の受賞歴から社内で“レジェンド”と呼ばれる山本孝二氏。月2回の選定会では、岩崎社長らの容赦ない試食が待つ。「失敗を恐れるな、むしろ失敗してくれ」。挑戦を促す社長のもとで、山本氏は安さ・味に加えてヘルシーをウリにした新たな弁当に挑む。
原材料費も人件費も上がり続ける中で、客の求める弁当を作り続けることができるのか。地場スーパーの雄が見せる、意地の闘いを追う。
【写真】うまそう…“日本一の弁当”を作るマミーマートの惣菜
「ドン・キホーテ」を運営するPPIHは、2026年6月期の売上高が約2兆4350億円の見込みで、小売業界全体で4位に駆け上がった。森屋秀樹CEOが率いる巨大グループが、いま食品を武器にした新業態「ロビン・フッド」に社運を賭ける。4月には首都圏に約120店舗を持つ老舗スーパー「オリンピック」の買収を発表。「関東のゲームチェンジャーになる」と宣言した。
現場を任されたのは、買収されたユニー出身の石田学氏（51）。ロビンの開業を前に全国21県を回り、150食以上の総菜を食べ歩いて商品を磨いてきた。肉巻きおにぎりを片手で食べられる「うみゃ〜棒」、天ぷらを選べるセルフうどん、自らライスにルーを盛るカレーなど。ドンキ流の楽しむ要素を盛り込んだ“エンタメ総菜”。「外食に勝てる総菜を作る」と意気込む。
4月のグランドオープンには約500人が行列。総菜で客を呼び、ついで買いの非食品で稼ぐ狙いはどうなったのか。一方、周辺の飲食店からは、意外な声が聞こえてきた。物価高に挑む新業態は、救世主なのか、それとも破壊者なのか、密着取材する。
2月、幕張メッセで開かれた「お弁当・お惣菜大賞」。全国約1万5000点のトップに立ったのが、埼玉発の食品スーパー「マミーマート」の「白海老と桜海老の炊き込みご飯弁当」だった。その他の弁当も含めて、入選数は日本一。指揮を執るのは、社長の岩崎裕文氏（54）だ。
ルーツは1959年に創業した一軒の青果店。2000年代に大手チェーンの進出で13億円の赤字に転落する。創業家3代目の岩崎氏が、総菜と生鮮を武器にした新業態「生鮮市場TOP！」への転換を断行し、V字回復させた。いまや首都圏に91店舗、今期の売上予想は約2250億円に上る。
日本一の弁当を生む心臓部が、自社の総菜工場「彩裕フーズ」。多くの工場が機械化を進める中、あえて人の手にこだわり、ドレッシングもパンも原料から作る徹底した内製化で、低価格と全国一の味を両立させている。
新商品の開発を率いるのは、数々の受賞歴から社内で“レジェンド”と呼ばれる山本孝二氏。月2回の選定会では、岩崎社長らの容赦ない試食が待つ。「失敗を恐れるな、むしろ失敗してくれ」。挑戦を促す社長のもとで、山本氏は安さ・味に加えてヘルシーをウリにした新たな弁当に挑む。
原材料費も人件費も上がり続ける中で、客の求める弁当を作り続けることができるのか。地場スーパーの雄が見せる、意地の闘いを追う。