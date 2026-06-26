ディズニーで「知ってたら凄い裏技」DPA再販や待ち列離脱など知らないと損する10のテクニック
ディズニー系YouTuberのニコートが、「【他言無用】ディズニーで「この裏技」知ってたら相当すごい」と題した動画を公開した。動画では、ディズニーランドおよびディズニーシーで知っていると役立つ「知ってたら凄い裏技」を10個厳選して紹介している。
ニコートはまず、アトラクションの「待ち列の離脱」について解説する。トイレなどやむを得ない事情がある場合、事前にキャストに名前を伝えておけば、一時離脱して後から合流できるという。また、大混雑時の食事については、テイクアウト可能なフードであれば「別のレストランに持ち込んで食べる事が実は可能なんです」と述べ、席が空いている別の店舗を有効活用するテクニックを披露した。
さらに、早い段階で売り切れることが多い『アナと雪の女王』などのディズニー・プレミアアクセス（DPA）についても言及。「昼の時間帯にいきなり再販し始める」と明かし、パレードなどのタイミングでアプリをこまめにチェックする重要性を強調した。加えて、「夜のエンタメ開催中がチャンス」であることも紹介し、多くのゲストがショーの鑑賞に集まる時間はアトラクションの待ち時間が短くなると説明している。ただし、超人気アトラクションは案内が早く締め切られるため注意が必要だという。
そのほかにも、プライオリティパスの夕方以降のキャンセル拾いや、不人気の公演時間を狙うエントリー受付の当選確率アップ術、一般入園ではハッピーエントリー利用者専用列のすぐ隣が前方に配置されているため有利になるなど、実践的なノウハウが次々と語られた。
動画の終盤では、2026年の駐車料金値上げに伴い、電車利用者が増えることで「駐車場側の荷物検査列に並ぶ人の数が減る」という独自の見解も展開。ニコートは「ディズニーという空間にいるだけで日本の他の場所では絶対に味わえない気持ちになれる」と語り、裏技を活用しながらパーク全体を楽しむことの意義を視聴者に伝えた。
ニコートはまず、アトラクションの「待ち列の離脱」について解説する。トイレなどやむを得ない事情がある場合、事前にキャストに名前を伝えておけば、一時離脱して後から合流できるという。また、大混雑時の食事については、テイクアウト可能なフードであれば「別のレストランに持ち込んで食べる事が実は可能なんです」と述べ、席が空いている別の店舗を有効活用するテクニックを披露した。
さらに、早い段階で売り切れることが多い『アナと雪の女王』などのディズニー・プレミアアクセス（DPA）についても言及。「昼の時間帯にいきなり再販し始める」と明かし、パレードなどのタイミングでアプリをこまめにチェックする重要性を強調した。加えて、「夜のエンタメ開催中がチャンス」であることも紹介し、多くのゲストがショーの鑑賞に集まる時間はアトラクションの待ち時間が短くなると説明している。ただし、超人気アトラクションは案内が早く締め切られるため注意が必要だという。
そのほかにも、プライオリティパスの夕方以降のキャンセル拾いや、不人気の公演時間を狙うエントリー受付の当選確率アップ術、一般入園ではハッピーエントリー利用者専用列のすぐ隣が前方に配置されているため有利になるなど、実践的なノウハウが次々と語られた。
動画の終盤では、2026年の駐車料金値上げに伴い、電車利用者が増えることで「駐車場側の荷物検査列に並ぶ人の数が減る」という独自の見解も展開。ニコートは「ディズニーという空間にいるだけで日本の他の場所では絶対に味わえない気持ちになれる」と語り、裏技を活用しながらパーク全体を楽しむことの意義を視聴者に伝えた。
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