橋本環奈×チェ・ジョンヒョプ『バカンスの法則』、東村アキコが連続ドラマの原作・脚本・監督に初挑戦

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、オリジナルドラマ『バカンスの法則』（1話15分・全18話）を2026年7月27日（月）夜8時より無料配信開始することを発表。多忙な日々に疲弊した主人公が、海辺の別荘で過ごす“非日常のバカンス”のなかでミステリアスな管理人と出会い、恋に落ちて人生の大切な時間を取り戻していくひと夏の“デトックス・ロマンス”。主演を務めるのは、名実ともに国民的女優の地位を確立する橋本環奈。さらに、日本でも爆発的なブームを巻き起こしている韓国の人気俳優チェ・ジョンヒョプが共演。そして、『かくかくしかじか』『東京タラレバ娘』などで知られるヒット漫画家・東村アキコが、自身初となる連続ドラマの原作・脚本・監督を務める。



橋本環奈が演じるのは、美容クリニックの受付で働くもしっかり者で、突如無職になったことをきっかけに祖母の別荘へ“人生のバカンス”に出かけることになる主人公・星野緑（ほしの みどり）。そんな緑が別荘で出会う、どこか浮世離れした雰囲気を纏うミステリアスな管理人・西上（にしがみ）役をチェ・ジョンヒョプが演じる。少女漫画を知り尽くした東村アキコだからこそ描ける“胸キュン”と、リアルな人間描写、愛すべきキャラクターたちがバカンスを楽しむ様が最大限に詰め込まれ、今の時代に誰もが共感できる「人生は休んでいい」という温かいテーマが映し出される。特報映像では、「突然訪れた、私の“非日常”」という言葉とともに、美しい海を一望できる緑豊かな別荘での瑞々しい二人の時間が映し出される。しかし後半には一転、激しい雨の中で二人が切なく見つめ合うシリアスなカットへと変わり、動き出す恋の行方とその裏に隠された“ある運命”を予感させる。



キャスト＆監督 コメント

橋本環奈

・初めて脚本を読んだときの感想

毎週月・水・金曜日に15分ずつ配信される全18話のドラマということで、日本ではあまりない新しい試みだなと感じ、お話をいただいた時からとてもワクワクしていました。私自身、漫画が大好きで東村アキコ先生の作品もたくさん読んでいたので、東村先生が初めて原作・脚本・監督を務められるという点でもすごく新鮮でした。漫画原作の実写化はよくありますが、先生が温めていた原案を先にドラマ化するという形は珍しいですよね。撮影が始まってからも、監督と相談しながら一緒にキャラクターを作り上げていくことができ、とても充実した、新鮮な気持ちで挑めました。



・視聴者へのメッセージ

とにかくキャストたちの息の合ったテンポ感と、アドリブ満載の掛け合いが見どころになっています。撮影は和気あいあいとしていて、チェ・ジョンヒョプさんが他のキャストの顔を見るだけで、思わず笑ってしまうほどでした！そんな現場の楽しさが、画面からそのまま溢れ出していると思います。1話15分の中に思わずキュンとするシーンや、クスッと笑える要素がギュッと詰まっていて、気楽に観ることができるのもこの作品の魅力です。観たら絶対にバカンスに行きたくなるような、夏休みに観るのにぴったりなドラマになっています。ぜひご覧ください！



チェ・ジョンヒョプ

・初めて脚本を読んだときの感想

監督が漫画家（東村アキコ先生）ということもあってか、登場するキャラクターたちの個性がどれも非常に際立っていて、立体的に描かれていたので、とても面白く、興味深く読ませていただきました。読み進めるうちに、それぞれのキャラクターが持つ独特の魅力にどんどん引き込まれていきましたし、自分が演じるミステリアスな管理人・西上という役に対しても、魅力を感じました。西上は謎に包まれたとてもミステリアスなキャラクターなので、彼の持つ謎めいた雰囲気をどのように表現し、どうすればその魅力を最大限に引き出し、視聴者の皆さまに届けることができるのかを自分なりに深く考え、研究しながら撮影に挑みました。



・初めて脚本を読んだときの感想

この『バカンスの法則』というドラマは、日々忙しい日常を送り、疲れを抱えている皆さんの心に、ひとときの休息や温かな癒やしを届けてくれる、まさに“プレゼント“のような作品です。ドラマをご覧いただいている時間だけでも、日常のストレスを少し忘れ、作品の登場人物たちと一緒にたくさん笑って、時には深く共感しながら、リラックスした楽しい時間を過ごしていただけたら嬉しいです。



原作・脚本・監督：東村アキコ

「あぁ、バカンスっていいな」と、見てくださった皆さんが心の底から癒やされて、思いっきり笑うことができるドラマに仕上がりました。……と、それだけでは終わらず、なぜか観ているうちに背筋がヒュッとする要素もあります（笑）。『旅行気分』『笑い』『背筋がヒュッ』という、普通なら混ざり合わない3つの要素が入った、まさに新感覚のドラマになっていると思います。

そして何よりも、役者の皆さんが本当に魅力的に演じてくださっています。主演の橋本環奈さんは、実際にお会いしてお仕事をさせていただき、さらに惚れ直しました。明るくて芯が強く、とても楽天的。彼女の生まれつきの性格が本当に美しいなと思いました。撮影期間中、毎日宝石を見ているみたいでした。チェ・ジョンヒョプさんは、ミステリアスな雰囲気と独特の存在感を持ち合わせていて、唯一無二の魅力があります。一緒に作品を作ることができて本当に良かったです。彼の持っている素晴らしい空気感が画面に存分に出ていますので、韓ドラファンの方々にも絶対に見てほしいです。

忙しい現代人の皆さん、とにかくお願いだから観てください！（笑）。ひと夏のデトックスを、ぜひ『バカンスの法則』でお楽しみください。



