決勝トーナメント進出を見据え、経験に裏打ちされた自信を示す

森保一監督率いるサッカー日本代表は現地時間6月24日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループF第3節のスウェーデン戦に向けて前日練習を行った。

練習後、DF長友佑都が取材に応じ、グループ突破を懸けた大一番へ向けて決意を語った。

対戦相手のスウェーデンは勝ち点3に対し、日本は4。長友は「向こうも勝たなきゃいけない。相手の方が勝ち点が低いですし、もちろん出てくる」と展開を予想し、「それを逆手に取った賢さっていうのが必要」と分析する。ピッチに立った際の守備のイメージも明確だ。左サイドでの対峙が予想されるのはFWアンソニー・エランガ。加えて、FWビクトル・ギョケレシュ、FWアレクサンデル・イサクの強力な2トップが控えているが、「しっかり止めれるコンディションは作ってきたんで、そこは自信があります。出たら止めるイメージはしっかり出来てます」と力強く言い切った。

チームを俯瞰する役割も全うしている。「いい状態だと思います」とチームの雰囲気を評価しつつ、練習中に集中力が切れたと感じた場面では、大きな声を出して引き締めた。現段階で3度目の選手ミーティングについては「必要性を感じなかった」と実施を見送ったというが、「ここを乗り越えて、また決勝トーナメントとかってなってくると、また必要に応じて。そこは自分のワールドカップの嗅覚っていうか、経験も含めてある」と語り、状況を見極めながらチームを導いていく考えだ。

チーム内でのポジション争いにも前向きな姿勢を見せる。自身と同じ左サイドで初めてのW杯に臨むDF鈴木淳之介がヘアースタイルを変えて気合いを入れていることについて触れ、「ライバルであり仲間であるんで。彼がめちゃくちゃ高い能力を出せるように、アドバイスはしっかりとしてやっていきたい」とサポートを惜しまない。

声出しの重要性を強調し、「まだ腹から出てないですね。ちょっと僕が見本見せるんで」と笑いを誘うなど、持ち前の明るさでチームを盛り上げる長友。最後に「出た時にはね。自分が、もう見せるだけですね。自分が必要だというところを見せるだけです」と語気を強め、ピッチ内外で全力を尽くす覚悟を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）