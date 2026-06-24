【必見】一流の経営者は〇〇を見ている！黒字経営の極意をお伝えします。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】一流の経営者は〇〇を見ている！黒字経営の極意をお伝えします。」を公開した。出演者の市ノ澤翔氏が、超一流の経営者が決算書のどの項目を重視しているのかについて、三流・二流・一流の視点と比較しながら解説した。



市ノ澤氏はまず、三流の経営者は決算書において売上を重視すると指摘する。「売上なんて極論、金さえあればいくらでも作れる」と述べ、仕入れ値より安く売れば需要がある限り絶対に売れると例示。売上だけを追い求めると赤字工事などを請け負い、結果的に会社のお金が減っていくと警告した。



続いて、二流の経営者はP/L（損益計算書）を重視すると説明。「利益を残さなければいけないという発想でいなければいけない」としつつも、P/L上で利益が出ていても手元のお金が減っていく「黒字倒産」の危険性を指摘した。実際に、P/L上は黒字でもキャッシュフローが赤字の会社は多いといい、一流の経営者は生き残るためにキャッシュフローを重視するという。



しかし、超一流の経営者が見ているのはB/S（貸借対照表）であると市ノ澤氏は断言する。「B/Sは会社の全て」であり、社長の目標やビジョンを実現するためには、将来どのようなB/Sにしたいかというゴール設定が最も重要だと語る。理想のB/Sから逆算して、必要なキャッシュフローやP/L、売上を設計していく思考法が求められると力説した。



また、超一流の経営者は未来のために「先行投資」を惜しまない特徴があると付け加える。限られたパイを奪い合うのではなく、お互いのリソースを最大限に活用して市場を大きくしていく考え方が必要だと語る。さらに、挑戦に伴う失敗を放置せず、「秒速で改善」し続けることが成功の鍵だと強調した。



売上の大小や目先の利益にとらわれず、明確なゴールから逆算してB/Sをデザインしていく。超一流の経営者が見据える視点と行動の原則は、倒産させない強い会社を作るための核心であると結論づけた。