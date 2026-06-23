この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥（高須クリニック）が「【激混み】男一人で東京ディズニーシー25周年に行ってきました！【スパークリングジュビリー】」を公開した。動画では、高須が一人で東京ディズニーシーを訪れ、混雑する園内で新エリアのアトラクションやグルメを満喫する様子を伝えている。



前日にディズニーホテルに宿泊した高須は、開園直後に園内へ。「空いてる日のハズなんですけれど、結構混んでたんすよね」と語りつつ、まずは水上ショーを鑑賞する。雨模様の中、透明なカッパを着て踊るキャラクターたちの姿に「新鮮で可愛かった」と嬉しそうな表情を見せた。



その後、新エリア「ファンタジースプリングス」へ足を踏み入れた高須。大混雑のなか、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」にディズニー・プレミアアクセスを活用してスムーズに搭乗すると、「メルヘンチックで、夢の世界に入り込んでしまいましたね」と感動を口にする。続いて「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」もプレミアアクセスを利用して楽しむ一方で、「アナとエルサのフローズンジャーニー」は長蛇の列により乗車を断念し、混雑のリアルな様子を伝えた。



アトラクションを楽しんだ後は、アラビアンコーストのレストランで「スペシャルカレー」を実食。チキンとビーフの2種類の味が楽しめる一皿を「超豪華スペシャルカレー」と絶賛した。リアルな混雑状況や効率的な回り方を学べる本動画は、今後の来園計画を立てるうえで参考になりそうだ。