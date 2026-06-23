「社会の圧力で言わないだけで全部臭い」ブチギレ氏原がコンビニ冷やし麺を徹底比較！買うべき商品はコレだ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル【ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】】が、「一番美味いのはコレ！コンビニ冷やし麺をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。

動画では、ブチギレ氏原とサカモトの2人が、ファミリーマートで展開されている名店監修の冷やし麺と、コンビニ大手3社（セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート）のミニ冷やし中華を食べ比べ、忖度なしのレビューを行っている。



これまで「コンビニの冷やし麺系は、社会の圧力に負けて言わないだけで全部臭い」と強い偏見を持っていた氏原。しかし、最初にファミリーマートの「一風堂監修 冷やし赤丸とんこつまぜそば」を試食すると、「臭くない！」と驚きの声を上げ、赤味噌などが効いた味わいを評価した。続いて「麺屋こころ監修 冷やし台湾風まぜうどん」も試食し、魚粉の香りが際立つ和風の辛さを堪能している。



中盤では、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートのミニ冷やし中華を食べ比べ。セブンイレブンは半熟卵とハム、ファミリーマートはチャーシュー入りなど、具材の違いを確認しつつ試食を進める。サカモトが「こっちの方が甘い」と指摘するなど、3社で明確に味が異なることを実感。結果として、タレの美味しさが決め手となり、2人ともローソンのミニ冷やし中華を1位に選出した。



動画の終盤では、「すず鬼監修 冷やしスタ満まぜそば」を試食。過去に冷やし二郎系のモヤシの匂いに苦言を呈していた氏原だが、今回は具材が調理されていることで「香ばしさを感じる」と感心し、ブラックペッパーの効いた味わいやマヨネーズとの相性を「冷やしとして完成している」と大絶賛した。全体を通して、各コンビニの冷やし麺が「冷やし用に開発されてスキルアップしている」と、確かな進化を実感する検証となったようだ。