◇卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ（6月16日〜21日、スロベニア）

卓球女子の早田ひな選手が女子シングルスと女子ダブルスの2冠を達成。大会後の22日に自身のインスタグラムを更新し、ファンへ感謝を伝えました。

女子シングルス決勝では元世界ランキング1位の朱雨玲選手（マカオ）と1時間20分を超える激闘の末に勝利。さらに張本美和選手とのペアで臨んだ女子ダブルスでも優勝を果たし、世界選手権決勝の中国戦で2試合敗れた悔しさを晴らしました。

早田選手は笑顔でトロフィーを手にした写真や張本選手と握手している写真とともにコメントを投稿。「世界選手権での敗戦後は、気持ちを切り替えて前を向くまでに時間がかかりましたが、応援してくださる多くの皆さまの励ましのおかげで小さな1歩を踏み出せた気がします」と心境を吐露しました。

そして「この後はロサンゼルスで開催されるUSスマッシュへと連戦が続くので心も身体も整えてまた頑張りたいと思います！！」と次戦への意気込みもつづりました。

さらにストーリーズでも大会の思い出を投稿。「2冠の人いたから写真撮ってもらった。らっきー笑」というコメント付きで、同大会男子シングルス&ダブルス2冠の戸上隼輔選手とのピースで写る2ショットを公開。日本勢の活躍が光った大会をユーモアたっぷりに振り返りました。