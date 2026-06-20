ユーチューバーのSUSURU（33）が20日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。実業家・堀江貴文氏（53）とのやりとりが話題となっている件について語った。

堀江氏は3日に配信されたYouTube番組「REAL VALUE」で、SUSURUを名指しで批判。「うちの浜田（寿人シェフ）がWAGYUMAFIAで、凄くやさしくしてあげたのに“WAGYUMAFIAのラーメンはまずい”とか、わざわざ言ってきて。リュウジと一緒だよ。俺だったら、悪口言ってもいいと思ってるんだろうね」と怒りをにじませていた。

番組でこの話題を振られたSUSURUは「いきなり絡まれて、困惑している」と本音。「視聴者さんが作っている『SUSURUがまずいと思う店リスト』があって、それを僕がショート動画で取り上げた。そのリストの中に、ホリエモンさんの店が入っていた」と説明。「僕はホリエモンさんの店を、直接まずいとは言っていない。でも、ホリエモンさんはあれはまずいと言っているのと同じだ、といって怒ってしまった」と経緯を語った。

これにTBSの外山惠理アナウンサーは「言っていないんでしょ？ダメでしょ、簡単に土下座なんかしたら」と説教モード。はなわが「仲は悪くはないんだよね？話題になるみたいなのがあるから」とフォローすると、外山アナは「そういうことなの…」と納得しきれない口ぶりだった。